Ieri sera è andata in onda su Sky Uno l’ultima puntata di MasterChef 8 prima della finale, in onda giovedì 4 aprile alle 21.15. I cinque concorrenti in gara si sono affrontati nelle prove più difficili per guadagnare l’accesso alla fase conclusiva del cooking show di Sky, ma Guido non ha saputo conquistare la giuria e è stato eliminato.

MasterChef 8, la Mistery Box di Guido

La gara del giovane piemontese inizia bene: il suo piatto, "Risotto, arachidi, ‘nduja e cipolla", risulta fra le migliori preparazioni della Mistery Box. Per la prova i concorrenti hanno dovuto testare alcuni insoliti abbinamenti di sapori, cucinando una pietanza creativa, buona da mangiare e bella da vedere. Insomma, un piatto da vero MasterChef. Guido sembrava esserci riuscito con una preparazione che Bruno Barbieri ha definito “un grandissimo capolavoro”, ma non è lui a vincere il titolo di migliore della prova, che va a Gloria.

I concorrenti cucinano alla Mistery Box: IL VIDEO



L'assaggio dei migliori della Mistery Box: IL VIDEO



MasterChef 8: Guido, il peggiore dell’Invention Test

Le cose per Guido si mettono male durante l’Invention Test, dove il concorrente si ritrova a cucinare insieme al padre un piatto di carne non all’altezza delle sue consuete preparazioni. La difficoltà della prova? I concorrenti hanno dovuto dimostrare non solo di saper cucinare usando la spesa fatta da un’altro, ma anche di essere capaci di gestire un aiutante, nonché emozioni e sentimenti. Guido presenta alla giuria di MasterChef Italia 8 un agnello con carote e peperone: la cottura è “super” per Bruno Barbieri, ma le proporzioni sono del tutto sbagliate. Guido, insieme ad Alessandro, è fra i peggiori della prova: i due indossano il grembiule nero, saltando l'esterna e volando direttamente al Pressure Test.

I concorrenti cucinano insieme ai parenti: IL VIDEO



Il migliore e i peggiori dell'Invention Test: IL VIDEO



MasterChef 8, l’eliminazione di Guido

Guido, Valeria e Alessandro si giocano al Pressure Test l'ultima possibilità di accedere alla finale di MasterChef 8. La prova è complicata: di fronte ad una serie di ingredienti, Antonino Cannavacciulo esegue una ricetta e i concorrenti devono imitarlo passo dopo passo, finché lo chef non abbandona i fornelli lasciando la ricetta nelle mani degli aspiranti chef, che procedono autonomamente nella preparazione. Guido presenta un piatto poco soddisfacente, anche se il sapore non è male, ma gli avversari fanno meglio di lui: Alessandro e Valeria sono in finale, Guido deve abbandonare la cucina di MasterChef 8.

Chef Cannavacciulo cucina insieme ai concorrenti: IL VIDEO



L'eliminazione di Guido: IL VIDEO

Praticante avvocato, Guido ha 33 anni e viene da Cambiano, ma ai libri di diritto preferisce le padelle. La cucina per lui è una passione: “Forse mi piace cucinare perché mi piace mangiare”, dice. Molto competitivo, ha un solo timore: i dolci. Eppure durante la sua avventura a MasterChef Italia ha dovuto fare i conti anche con il maestro Iginio Massari, affrontando una difficle prova di pasticceria. “Se vinco MasterChef - ha detto - parto per un viaggio in giro per i migliori ristoranti del mondo: per cucinare bene bisogna mangiare bene e allenare il palato”. Il suo sogno, però, si ferma ad un passo dalla finale.

Appuntamento giovedì 4 aprile alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 o su digitale terrestre al canale 311 o 11) con la finale di MasterChef 8 con i finalisti Valeria, Alessandro, Gilberto, Gloria: chi vincerà?