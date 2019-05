I 5 migliori momenti di Gloria Clama a MasterChef

Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri sono pronti per eleggere il vincitore dell’ottava edizione di MasterChef nel corso della tanto attesa finale, in onda in Prima Tv Assoluta, giovedì 4 aprile alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.

Gloria, Gilberto, Valeria e Alessandro sono pronti a contendersi l’ambita vittoria finale in una puntata che si preannuncia scoppiettante. Talento e passione saranno fondamentali per conquistare il favore dei giudici ed entrare nel firmamento delle stelle della cucina dopo la puntata incandescente della scorsa settimana, le cui immagini principali potrete rivivere qui.

Gloria: una grande passione per la cucina

Gloria Clama, 40 anni, scopre la passione per la cucina dopo essere andata a vivere con suo marito, da quel momento l’amore per i fornelli non può più rimanere inascoltato. Libri e manuali di cucina la coinvolgono sempre di più fino alla decisione di partecipare a MasterChef. Ora Gloria è pronta a giocarsi il tutto per tutto nel corso della finale, riuscirà a trionfare? Nell’attesa riviviamo i cinque momenti più indimenticabili del percorso della ragazza.

Gloria: un piatto praticamente perfetto

Siamo ai casting, Gloria ha pochissimi minuti per fare centro con gli gnocchi ripieni al formaggio, il risultato è strabiliante. Il piatto lascia completamente attoniti i giudici che davanti a tanto talento non possono non consegnarle un grembiule.