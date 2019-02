13 aspiranti MasterChef si sfideranno stasera di fronte alla giuria del celebre cooking show, in onda alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11). Due concorrenti alla fine della gara dovranno abbandonare il grembiule di MasterChef Italia.



La gara di MasterChef 8 si fa sempre più serrata: 13 concorrenti stasera affileranno i coltelli e scalderanno e padelle per mantenere il loro posto all’interno della MasterClass, conquistando la stima (e il palato) di Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli.



Dopo una Mystery Box con continui colpi di scena, che metterà alla prova non solo il talento culinario ma anche la tattica di gioco dei concorrenti e la loro astuzia, si passa ad un Invention Test ad alta difficoltà. In occasione della prova i giudici di MasterChef Italia proporranno alcuni piatti presenti nei menù dei loro ristoranti, che dovranno essere replicati fedelmente dai cuochi amatoriali. Il peggiore dell’Invention Test sarà eliminato, il migliore guiderà invece una delle due brigate durante la prova in esterna.



La Masterclass si trasferirà, poi, tra i vicoli coloratissimi e suggestivi di Burano, nella laguna veneta, per una prova in esterna nella quale si confronteranno con le ricette della tradizione locale – prevalentemente a base di pesce – e saranno giudicati dai palati più esigenti, 30 osti di Venezia e della laguna.



Per la brigata sconfitta ci sarà il momento del Pressure Test , composto da due step di sfida. Chi riuscirà a salvare il grembiule di MasterChef 8?



