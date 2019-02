MasterChef Italia 8, segui con noi la sesta puntata DIRETTA

Una nuova Mistery Box attende i concorrenti di MasterChef 8: appuntamento stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) con il sesto appuntamento con il celebre cooking show. Fra i 15 aspiranti chef ancora in gara, due saranno eliminati.

Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Joe Bastianich stasera metteranno a dura prova il talento culinario di Gilberto, Giuseppe, Federico, Guido, Vito, Salvatore, Alessandro, Loretta, Giovanni, Verando, Gloria, Virginia, Anna, Valeria, Samuele, che si sfidano con un unico sogno: diventare l'ottavo MasterChef italiano.

Creare un piatto gourmet partendo da alimenti ammaccati e dall’aspetto non particolarmente gradevole: è la sfida della Mystery Box del nuovo appuntamento di MasterChef Italia. Gli aspiranti chef trovano sotto la cloche 10 vegetali brutti ma buoni, che non rispecchiano quindi gli standard di forme e dimensione che di solito si trovano nei fruttivendoli: un’ora di tempo a disposizione per creare un piatto vegetariano all’altezza della giuria. Solo conquistando i quattro giudici, il migliore potrà ottenere un grande vantaggio nell'Invention Test, nel quale i 15 cuochi amatoriali devono scegliere tra alcune scatole dal contenuto misterioso. Il peggiore abbandonerà il programma.

Stasera i cuochi amatoriali del cooking show vivranno anche una emozionante prova in esterna in occasione dei festeggiamenti per il 40esimo anniversario dell’Associazione Italiana Persone Down, che lavora per far sì che le persone con sindrome di down raggiungano una buona autonomia sia nella vita quotidiana, sia nel lavoro (www.aipd.it). Quattro ragazzi dell’Associazione parteciperanno alla prova, organizzata presso la scuola di cucina Italian Chef Academy di Roma, aiutando gli aspiranti chef a preparare un pranzo per 60 ospiti. Solo la brigata vincente potrà assistere dalla balconata al Pressure Test, mentre quella perdente dovrà lottare fino all'ultimo step.

Il Pressure Test, infine, farà venire a galla lo spirito competitivo e le reciproche simpatie e antipatie dei concorrenti, fino all’eliminazione di uno dei concorrenti.

