MasterChef Italia 8, segui con noi la quinta puntata DIRETTA

I 17 aspiranti concorrenti in gara se la dovranno vedere con una prova in esterna fra tartufo bianco d’Alba e vini delle Langhe. Due di loro, però, dovranno abbandonare la cucina di MasterChef Italia. Quinto appuntamento stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) con l’ottava edizione di MasterChef Italia.

Non solo cucina: la Mistery Box di stasera mette alla prova le capacità organizzative dei concorrenti, elemento fondamentale per lavorare in un grande ristorante. L’Invention Test di stasera ha come protagonista la creatività: di fronte al più classico degli abbinamenti, pane e cioccolato, gli aspiranti chef devono creare dei piatti dolci e salati. La prova in esterna questa settimana ci porta nel giardino del Castello di Grinzane Cavour, nelle Langhe, dove gli aspiranti MasterChef hanno a che fare con il pregiato tartufo bianco d’Alba, da inserire in due menù liberi, a cui vanno anche abbinati i giusti vini del posto.

