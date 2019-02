Dei 19 concorrenti in gara a MasterChef 8, due abbandonano definitivamente la cucina del cooking show. Si parte da una Mistery Box creativa per arrivare ad un Pressure Test spietato, passando per un Invention Test insolito e una prova in esterna dai sapori etnici.



Scopriamo i momenti salienti di ieri sera a MasterChef 8 .



La Mistery Box di MasterChef 8

Antonino Cannavacciulo si fa largo in studio con la sua mastodontica caffettiera da viaggio: il tema della Mistery Box di ieri sera era il caffè. I concorrenti hanno 60 minuti di tempo per preparare un piatto usando alcuni ingredienti che trovano sotto la cloche, che provocano sonnolenza, completando la preparazione con 'na tazzulella 'e cafè servita da chef Cannavacciuolo.

MasterChef 8: i quattro migliori della prova

Le preparazioni a base di caffè vanno alla prova dell’assaggio dei giudici di MasterChef 8, che scelgono di testare la pasta fresca al caffè di Loretta, il rollé di coniglio di Samuele che regala al palato di Giorgio Locatelli “una sinfonia di sapori”, e il piatto di un’emozionata Valeria. Anche Gilberto merita una menzione fra i migliori presentando una preparazione “completa, con una precisa idea e uno studio dietro”, seguito da Giuseppe che azzecca il gusto ma sbaglia le proporzioni. L’ultimo assaggio riguarda Verando, che rischia tutto usando sia scampi che coniglio. Gilberto, Loretta, Samuele e Valeria sono i migliori e non affrontano il successivo Invention Test, assicurandosi la salvezza.

L’Invention Test di MasterChef 8

Il quinto quarto di mare, ovvero le frattaglie dei pesci, è il tema della prova. Trippa di baccalà, guance di pescatrice, pelle di ricciola, fegato e cuore di tonno, lische di palamita: i concorrenti scelgono quali parti cucinare in 60 minuti di tempo. Quattro di loro (scelti dai migliori già in balconata) affrontano una difficoltà in più: Federico, Guido, Salvatore e Tiziana 'Positano' devono recuperare le frattaglie partendo da un pesce intero, da pulire e eviscerare. Il migliore della prova gode di un importante vantaggio all’Invention Test, mentre qualcuno dovrà dire addio al sogno di diventare il nuovo MasterChef italiano.

Invention Test, il migliore di MasterChef 8 è Giovanni

I giudici assaggiano le preparazioni, fra un cuore di tonno bruciacchiato servito da Alessandro, delle orecchiette fatte a mano preparate da Anna, il piatto “ambizioso ma incompleto” di Guido, il riso crudo di Federico. E ancora, Virginia cucina trippa di baccalà con peperoni e ceci, Gerry mostra una certa capacità anche nella cucina di mare, mentre Gloria propone un piatto “dalla cottura perfetta”. Tiziana B. e Tiziana P. non soddisfano la giuria, Salvatore esagera con i sapori, Caterina, Verando e Vito ceffano la preparazione, mentre si difendono bene Giuseppe e Giovanni. Proprio quest’ultimo con la sua "Guancia di pescatrice panata all'arancia", dall'aspetto appetitoso per Antonino Cannavacciulo, è il migliore dell’Invention Test.

MasterChef 8, eliminata Caterina

Mancava di equilibrio e di idea il piatto di Tiziana 'Positano', come anche quello di Caterina e dell'altra Tiziana. La giuria ha decretato il peggiore della prova in assoluto: Tiziana vola in balconata e si salva, seguita da Tiziana ‘Positano’. Caterina deve abbandonare il grembiule di MasterChef 8.

MasterChef 8, la prova in esterna

La prova in esterna di MasterChef 8 ci catapulta a Villa Renoir, alle porte di Milano, in occasione dei festeggiamenti dei quindici anni di Giorgia, italiana di origini sudamericane. La Quinceañera è una vera e propria cerimonia che segna il passaggio dall'infanzia all'età adulta: i concorrenti devono cucinare due differenti menù per gli 80 ospiti presenti. In quanto migliore della Mistery Box, Giovanni può scegliere quale linea preparare e opta per la carne, diventando il capitano della brigata rossa. Federico è il suo avversario.

MasterChef 8, prova in esterna: vince la brigata blu

La brigata rossa cucina il menù di carne composto da spiedini di pollo fritto marinati nel lime con maionese al coriandolo e platano fritto, controfiletto di manzo su crema di fagioli neri e peperone ed empanada dolce con ripieno di miele e spezie e salsa al mango. Menù di mare per i blu: insalata di crostacei con frutta esotica, crespelle al mais con ragù di pesce e una mousse al cioccolato fondente e cocco con ananas caramellato. 60 voti contro 20: vince la brigata blu, capitanata da Federico.

Il Pressure Test di AmsterChef 8: eliminata Tiziana

I componenti della brigata rossa devono affrontare il Pressure Test, dimostrando di meritare il grembiule di MasterChef Italia. Alessandro, Salvatore, Virginia, Gloria, Samuele, Gerry, Giovanni, Tiziana e Guido devono preparare delle perfette patatine fritte. La prova, all’apparenza banale, si rivela insidiosa: Guido, Gloria, Salvatore e Gerry sono salvi, gli altri restano in sfida. Il secondo step del Pressure Test di MasterChef 8 prevede la preparazione del purè di patate: la spuntano Virginia e Samuele, che salgono in balconata. Tiziana e Alessandro rimangono ai fornelli per l’ultima fase del Pressure Test: devono preparare gli gnocchi di patate. Alessandro può salire in balconato: eliminata Tiziana.

Appuntamento giovedì 14 febbraio con Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Giorgio Locatelli e i 17 concorrenti in gara con una nuova sfida di MasterChef 8, alle 21.15 su Sky Uno.