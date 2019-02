Dopo l’eliminazione di Paola, si procede con i 19 concorrenti in gara che stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11) affrontano una nuova sfida davanti alla giuria di MasterChef 8, composta da Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Joe Bastianich. Due di loro perderanno stasera il loro posto nella cucina di MasterChef Italia.

La Mistery Box di stasera ha per protagonista il caffè: i concorrenti devono cucinare un piatto usando alcuni ingredienti che favoriscono il sonno, inserendo nella ricetta 'na tazzulella 'e cafè servita dallo chef Cannavacciuolo. Una volta assaggiati i piatti più interessanti, i giudici proclameranno il migliore della prova, che godrà di un importante vantaggio al successivo Invention Test. Il peggiore, invece, dovrà abbandonare la cucina di MasterChef Italia per sempre.

L’Invention Test mette a dura prova alcuni concorrenti, che devono cucinare delle frattaglie di mare, un ingrediente insolito che molti non hanno mai preparato. Inoltre quattro di loro se la dovranno vedere con una grande pesce intero, da sfilettare e pulire al fine di recuperare le interiora necessarie per la preparazione.

Si passa alla prova in esterna, che questa settimana si svolge a in una villa alle porte di Milano in occasione della Quinceañera – il 15esimo compleanno - di una ragazza italiana con origini sudamericane. I concorrenti di MasterChef 8, divisi in due brigate, dovranno cucinare un menù di mare e un menù di carne per 80 ospiti, unendo la cultura gastronomica italiana con quella latino-americana. I componenti della brigata peggiore affronteranno uno spietato Pressure Test diviso in tre diversi step, fino all’eliminazione del peggiore.

