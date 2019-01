MasterChef Italia 8, segui con noi la terza puntata DIRETTA

20 concorrenti in gara e un’eliminazione: stasera gli aspiranti chef che hanno superato le selezioni di MasterChef 8 si sfidano davanti a Joe Bastianich, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciulo giocandosi la possibilità di proseguire all’interno del cooking show. Dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108 o su digitale terrestre al canale 311 o 11).



Gilberto, Giuseppe, Tiziana, Caterina, Federico, Paola, Guido, Vito, Salvatore, Tiziana, Alessandro, Loretta, Giovanni, Verando, Gloria, Virginia, Gerry, Anna, Valeria e Samuele sono i concorrenti di MasterChef 8 con cui prende il via la gara vera e propria, durante la quale dovranno dimostrare talento, creatività, disciplina, precisione alla giuria di MasterChef 8.



Si parte dalla Mystery Box, in cui i 20 devono “dipingere” un piatto partendo esclusivamente da ingredienti bianchi (come, tra gli altri, baccalà, funghi champignon, cime di cavolfiore). Si passa poi all’Invention Test, questa settimana basato sui ricordi dell’infanzia dei quattro giudici. E, a seguire, una spettacolare prova in esterna presso l’Aeroporto militare di Pisa, dove gli aspiranti chef devono preparare un intero menu - composto da primo, secondo e dolce - per 100 aviatori della 46esima Brigata aerea. Al termine di questa prova, i peggiori affrontano un tesissimo e temutissimo Pressure Test.



Continua l’appuntamento con la striscia daily di MasterChef Magazine, ogni giorno, alle ore 19.50 sempre su Sky Uno. Tra le rubriche di questa settimana: gli aspiranti chef raccontano episodi inediti vissuti nella cucina del programma e i dettagli delle loro ricette; i segreti di alcuni chef stellati come Claudio Sadler, Heinz Beck e Petro Leeman; approfondimenti sulla pizza gourmet; i giudici di MasterChef Italia ci portano alla scoperta delle loro creazioni.



