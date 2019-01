La prima eliminata dell’ottava edizione di MasterChef Italia è Paola. La concorrente durante la quinta e la sesta puntata del cooking show trasmesse ieri sera su Sky Uno, si è impegnata ai fornelli ma non è riuscita a distinguersi. Durante la prova in esterna che ha avuto luogo all’Aeroporto Militare di Pisa, Paola lavora con la brigata rossa capitanata da Guido con l’aiuto di Salvatore: per i cento aviatori che si presenteranno alla mensa dell’aeroporto, il suo gruppo sceglie di preparare un pranzo a base di pasta al ragù di mare, spezzatino con patate e peperoni e un dolce con zabaione. La brigata rossa perde la prova e Paola si ritrova al Pressure Test con il resto del gruppo per giocarsi l’ultima possibilità di restare nel programma.



Il Pressure Test di MasterChef 8 si svolge in diversi step: si parte con la maionese, che Paola rende immangiabile aggiungendo dell’aceto alla preparazione. Si procede con l’uovo in camicia, ma anche in questo caso il piatto non riesce al meglio. Per l’ultima prova del Pressure Test restano in gara Paola, Alessandro e Tiziana: la giuria chiede ai concorrenti di realizzare una perfetta omelette, aggiungendo un personale tocco creativo. L’ingrediente della prova? Un uovo di struzzo, dal guscio molto duro e difficile da rompere. L’omelette di Paola, ripiena di salmone affumicato e mal sigillata, non convince e le costa la partecipazione a MasterChef 8.



Paola Chiaraluce ha 36 anni, è una Product Manager, è per metà siciliana e per metà marchigiana ma vive a Dublino da 8 anni. La sua passione per la cucina nasce con gli odori del pranzo della domenica mattina e la sua cucina, fatta da ingredienti di qualità uniti all’originalità di nuove tecniche di cotture, fa tesoro della tradizione. Paola partecipa a MasterChef Italia nella speranza di riavvicinarsi al suo paese: “Il cibo italiano - racconta - è una cosa che mi manca tanto in Irlanda: voglio riappropriarmi della mia terra e spero che MasterChef mi aiuti a tornare in Italia!”. Paola ha superato con successo le selezioni e la prova all’Hangar, ma il Pressure Test si è rivelato fatale.



