Il sapore classico del pane e cioccolato per l’Invention Test, un castello nelle Langhe per la prova in esterna e una doppia eliminazione ad opera di Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Ecco i momenti salienti della puntata di MasterChef 8 di ieri sera.



La Mistery Box di MasterChef 8

10 ingredienti e altrettanti utensili: la Mistery Box di ieri sera ha voluto mettere alla prova non solo il talento culinario dei concorrenti, ma anche la loro capacità organizzativa in cucina, elemento fondamentale per chi vuole dirigere una brigata. I ragazzi hanno dovuto scegliere solo 10 elementi fra i 20 proposti, usando esclusivamente ciò che hanno selezionato per cucinare. Nonostante qualche incidente di percorso (Giovanni si priva, per distrazione, di un ingrediente in più, mentre Virginia sbaglia escludendo tutto ciò che le sarebbe servito per creare il piatto che aveva in mente), la prova giunge al termine.



MasterChef 8, il migliore della Mistery Box è Guido

Gerry è il primo migliore fra gli assaggi: “Duetto di selvaggina” è un piatto a base di quaglia e cervo che si rivela “raffinato” per Joe Bastianich. Il secondo migliore è Guido con “Cervo e langhe”, che ha creato una pietanza legata al territorio: “un piatto eccellente” per chef Giorgio Locatelli. Il terzo migliore concorrente ha usato come protagonista la quaglia: è il turno di Valeria con “Quaglia essenziale”, che per la prima volta sorride davanti alla giuria, senza commuoversi. Un piatto eccezionale, complesso e delicato vince la prova della Mistery Box: fra Gerry, Valeria e Guido quest’ultimo è il migliore della prova. Con questa vittoria il concorrente si è guadagnato un importante vantaggio in vista del prossimo Invention Test.



L’Invention Test di MasterChef 8

Guido gode dubito del suo vantaggio scoprendo il tema della prova - pane e cioccolato - e decidendo chi con quegli ingredienti deve preparare un piatto salato e chi uno dolce, in 60 minuti di tempo. Verando, Tiziana, Salvatore, Federico, Anna, Giovanni, Valeria e Loretta preparano una pietanza salata; gli altri un dolce. Anche Guido sceglie di cucinare un piatto salato e ha un ulteriore vantaggio, potendo rimanere in dispensa a recuperare tutto ciò che gli serve qualche minuto più degli avversari. Il migliore dell’Invention Test di MasterChef 8 è Samuele: il suo “Panpepato a modo mio” ha un aspetto appetitoso per Giorgio Locatelli e “non fa una grinza”.



MasterChef 8, eliminata Tiziana

Vito, Giuseppe e Tiziana sono i peggiori dell’Invention Test. Vito e Giuseppe si salvano: Tiziana deve abbandonare il grembiule di MasterChef Italia e lasciare il cooking show. Il suo “Melanzana al cioccolato” non soddisfa le aspettative della giuria.



MasterChef 8, la prova in esterna nelle Langhe

MasterChef 8 ieri sera ha catapultato il pubblico nel cuore delle Langhe, presso il Castello di Grinzane Cavour, patria del vino e del tartufo bianco d'Alba. I 16 concorrenti, divisi in due brigate, hanno dovuto creare due menù liberi utilizzando ingredienti del territorio e abbinando vini della zona, con un solo obbligo: utilizzare il tartufo bianco d’Alba. La portata principale della brigata blu, capitanata da Samuele, è il secondo; la brigata rossa, con Gloria al timone, punta sul primo. Gli aspiranti MasterChef hanno a disposizione 2 ore per preparare un pranzo per 60 persone, fra produttori di vino e Trifulau, i cercatori di tartufo. Con 45 preferenze contro 15, vince la brigata blu di Samuele.



MasterChef 8, vince la brigata blu

La brigata rossa va al Pressure Test, dove viene divisa in due gruppi, con Valeria e Gloria come rappresentanti: le due si sfidano in un duello a colpi di tortellini. Vince Valeria e il suo gruppo (Federico, Giovanni e Giuseppe) si salva. Federico, Gerry, Gloria e Virginia affrontano il Pressure Test: devono friggere frutta, verdura, carne e pesce usando quattro tipi diversi di frittura, dalla tempura alla panatura, in 45 minuti. Si salvano Gloria e Virginia. L’ultima decisione è fra Alessandro e Gerry: il cow boy di MasterChef 8 deve togliersi il grembiule e abbandonare la cucina del cooking show.

La gara prosegue con i 15 aspiranti chef ancora in gara: appuntamento giovedì 21 febbraio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 o su digitale terrestre al canale 311 o 11) con Gilberto, Giuseppe, Federico, Guido, Vito, Salvatore, Alessandro, Loretta, Giovanni, Verando, Gloria, Virginia, Anna, Valeria, Samuele.