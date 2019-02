Tiziana P. e Gerry sono eliminati dall’ottava edizione di MasterChef Italia: la prima non ha superato l’Invention Test, il secondo viene sconfitto da Alessandro al Pressure Test. La gara prosegue giovedì 21 febbraio con i 15 concorrenti ancora in gara

Dopo l’eliminazione della scorsa settimana, che ha visto Tiziana B. e Caterina abbandonare la cucina di MasterChef Italia, questa volta è toccato a Tiziana ‘Positano’ e al cowboy Gerry. I due aspiranti chef non hanno saputo soddisfare il palato di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli e sono stati eliminati dal cooking show.

MasterChef 8, eliminata Tiziana ‘Positano’

Dopo avere superato, seppur senza risultare fra i migliori, la Mistery Box, Tiziana se la vede con l’Invention Test: la concorrente deve preparare un piatto salato a base di pane e cioccolato. Nonostante Joe Bastianich durante la preparazione le faccia capire che c’è qualcosa che non va nella sua idea, Tiziana sembra sicura della preparazione e presenta al banco della giuria “Melanzana al cioccolato”, una sorta di millefoglie con ricotta salata, melanzana a fette e cioccolato. L’assaggio non soddisfa affatto la giuria: è un piatto dolce o salato? Tiziana, insieme a Giuseppe e Vito, viene chiamata fra i peggiori dell’Invention Test e mentre i suoi colleghi si salvano, lei deve togliersi il grembiule e uscire per sempre dalla cucina di MasterChef Italia.

Tiziana Rispoli, commessa 42enne di Positano di origini siciliane, della sua passione dice: “La cucina mi rilassa, mi fa stare bene, è come una medicina: cucino per mia figlia, per mio marito, per la mia famiglia e per le mie colleghe. Ogni anno, quando finiamo di lavorare, festeggiamo e preparo un bel pranzetto. A Natale e Pasqua poi ne approfitto per preparare dei grossi banchetti”. La sua avventura a MasterChef non è stata sempre facile e quella che per Tiziana doveva essere un’occasione di rivalsa, oggi rimane un sogno infranto.

MasterChef 8, eliminato Gerry

Gerry ha cominciato bene la gara, risultando fra i migliori della prova alla Mistery Box con la sua preparazione intitolata “Duetto di selvaggina”, a base di quaglia e cervo, che si rivela “un ottimo piatto fatto di semplicità e finezza” secondo Joe Bastianich. All’Invention Test, però, qualcosa è andato storto: Gerry deve preparare un dolce partendo da pane e cioccolato e crea un dessert al coltello che ricorda molto una semplice mousse, seppur risulti gradevole per Giorgio Locatelli. Durante la prova in esterna presso il Castello di Grinzane Cavour nelle Langhe il cowboy dello show cucina con la brigata rossa, capitanata da Gloria, ma il suo gruppo perde la sfida per 45 preferenze a 15 e deve affrontare il Pressure Test. Il tema della prova per Federico, Gerry, Gloria e Virginia è il fritto: i concorrenti devono friggere della frutta, della verdura, della carne e del pesce proponendo quattro diversi tipi di frittura, dalla tempura alla panatura, in 45 minuti. Gerry e Alessandro sono i peggiori della prova: eliminato il cowboy di MasterChef 8.

“La mia cucina è un mix tra creatività, invenzione e coinvolgimento di gusti e sapori!”: così Gerry Alotta, maniscalco di 37 anni, descrive la sua passione ai fornelli. Amante della cultura dei cowboy americani, vive all’aria aperta e sogna di avere un giorno una fattoria tutta sua, magari con agriturismo annesso, dove allevare tanti animali, produrre a chilometro zero e vivere una vita tranquilla. MasterChef 8 poteva essere un bel trampolino di lancio, ma l’avventura si è interrotta.

La gara prosegue con i 15 aspiranti chef ancora in gara: appuntamento giovedì 21 febbraio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 o su digitale terrestre al canale 311 o 11) con Gilberto, Giuseppe, Federico, Guido, Vito, Salvatore, Alessandro, Loretta, Giovanni, Verando, Gloria, Virginia, Anna, Valeria, Samuele.