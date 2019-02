La gara ha preso il via con 19 concorrenti, ma due di loro hanno dovuto abbandonare il cooking show: Caterina e Tiziana sono le due eliminate dell’ultima puntata di MasterChef 8.

MasterChef 8, eliminata Caterina all’Invention Test

Caterina non supera l’Invention Test di MasterChef 8: dopo una Mistery Box in cui la concorrente si è lasciata prendere dal panico, deludendo le aspettative della giuria, anche l’Invention Test risulta insidioso per lei. La casalinga 53enne prepara un piatto che delude: Caterina risulta la peggiore dell’Invention Test e deve abbandonare definitivamente la cucina di MasterChef 8.

53enne casalinga della provincia di Bergamo, Caterina descrive la sua cucina come “variegata”: partendo da una base tradizionale, prova ad integrare ingredienti insoliti, sperimentando nuovi sapori. La concorrente si è dimostrata da subito molto timida ed emotiva, arrivando a chiedere un bicchiere d’acqua a Chef Cannavacciulo durante le selezioni. Il suo sogno? Aprire un catering. Il desiderio di diventare l’ottavo MasterChef italiano, invece, è naugfragato.

Caterina alle prese con l'Invention Test: IL VIDEO



Chi sarà eliminato all'Invention Test? IL VIDEO



MasterChef 8, eliminata Tiziana B.

Tiziana è la seconda concorrente eliminata ieri sera. Tiziana affronta l’Invention Test preparando una "Zuppa del pescatore" a base di trippa che non soddisfa Giorgio Locatelli: la concorrente si ritrova fra i tre peggiori della prova, insieme a Caterina (poi eliminata) e a Tiziana ‘Positano’, ma si salva e vola in balconata. La sfida, però, è ancora lunga: Tiziana prende parte alla prova in esterna dove lavora con la brigata rossa, capitanata da Giovanni. Il suo gruppo, impegnato con un menù di carne cucinato per gli 80 ospiti della Quinceañera di una giovane ragazza di origini sudamericane, perde la sfida così Tiziana insieme al resto della brigata deve affrontare il Pressure Test. Le sue patatine fritte deludono la giuria, così Tiziana ci riprova con il purè di patate: nonostante racconti di prepararlo spessissimo a casa, questa volta qualcosa va storto e Tiziana rimane in gara in un testa a testa all’ultimo respiro con Alessandro. I due concorrenti si giocano il tutto e per tutto cucinando degli gnocchi di patate, una prova su cui Tiziana sembra abbastanza serena, ma l’emozione gioca brutti scherzi e il suo piatto non piace. Tiziana deve abbandonare la cucina di MasterChef 8.

Pressure Test: le patatine fritte: IL VIDEO

Pressure Test: il purè di patate: IL VIDEO



Pressure Test: gli gnocchi di patate: IL VIDEO

Tiziana, 53 anni, viene da Castelfranco Veneto ed è socia di un’azienda artigiana, anche se ha sempre sognato di diventare una cantante lirica. Ha sperimentato la sua passione per la cucina a casa, preparando prelibatezze per il marito e le tre figlie: la sua cucina, dice, è “una cucina della tradizione, fatta di suggestioni e ricordi del passato”. Alle selezioni di MasterChef 8 ha infatti proposto un piatto tradizionale: il fegato alla veneziana, rielaborato in modo creativo con fichi e funghi, che gli è valso quattro sì. Ma la sfida a MasterChef 8 è dura e i sapori di Tiziana B. non sono bastati alla giuria del cooking show.

La sfida prosegue giovedì 14 febbraio alle 21.15 su Sky Uno con i 17 concorrenti ancora in gara.