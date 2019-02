Il gommista dall’ironia pungente Vito e il pugile macellaio Samuele sono gli ultimi concorrenti ad abbandonare la cucina di MasterChef 8. Il primo non è riuscito a superare l’Invention Test di ieri sera, il secondo – reduce da una fallimentare prova in esterna con la sua brigata – è stato eliminato al Pressure test.

MasterChef 8, eliminato Vito

Dopo una Mistery Box a tema vegetariano, dove i concorrenti hanno dovuto realizzare un piatto usando solamente frutta e verdura ammaccata, dall’aspetto poco invitante, si passa all’Invention Test: i 15 cuochi amatoriali scelgono tra alcune scatole dal contenuto misterioso, con gli ingredienti per la prova. Vito prepara "Scaloppa di foie gras" ma il piatto non soddisfa la giuria e, in particolare, sono le cotture ad essere completamente sbagliate, come fa notare chef Antonino Cannavacciulo. La giuria chiama al centro della cucina di MasterChef 8 i tre peggiori dell'Invention Test: Verando, Vito e Giuseppe. Verando e Giuseppe si salvano. Vito deve abbandonare per sempre il cooking show.

Vito, 51enne di Castellana Grotte, è un gommista con la passione per la cucina. Nei suoi piatti usa ingredienti poveri, legati alla sua terra e alla tradizione pugliese: “Amo cucinare riso, patate e cozze, un piatto semplice ma speciale che valorizza un ingrediente principe della mia terra, le cozze”. Ai Live Cooking si è fatto notare con una “finta” impepata di cozze, che consisteva in un raviolo al nero di seppia a forma di cozza, appunto, che gli è valso quattro sì dalla giuria. Dopo 35 anni da gommista, Vito ha partecipato al cooking show con la voglia di cambiare vita, ma il suo percorso nella cucina di MasterChef 8 finisce qui.

MasterChef 8, eliminato Samuele

Dopo avere superato la Mistery Box, il macellaio Samuele durante l’Invention Test si ritrova a cucinare ingredienti per lui insoliti: il giovane aspirante chef presenta alla giuria un piatto intitolato "Bis di antipasti" con capesante, foie gras e salsa al porto, che piace. In occasione della prova in esterna Samuele è assegnato alla brigata blu, capitanata da Gloria, insieme a Gilberto, Virginia, Alessandro, Guido e Salvatore: il gruppo cucina un menù per 60 commensali, composto da gnocchi di ricotta al pomodoro, carré di agnello e torta di pere e cioccolato. La vittoria della prova spetta alla brigata rossa e Samuele affronta il Pressure Test. La prima fase prevede una sfida a coppie: Samuele insieme ad Alessandro, dopo diversi incidenti di percorso, cucina un piatto che non spicca, dai dosaggi sbagliati per Bruno Barbieri. Insieme a Samuele, restano in gara Alessandro e Gilberto che si sfidano creando un piatto a piacere, ma con dei passaggi obbligati: devono risottare, friggere, frullare e marinare gli ingredienti. "Risotto al ragù" è il piatto con cui Samuele spera di salvare la sua partecipazione al cooking show, ma manca di sale per Giorgio Locatelli e lascia perplesso Bruno Barbieri. Samuele deve togliersi il grembiule e abbandonare definitivamente la cucina di MasterChef 8.

Samuele ha 23 anni, viene da San Marino, pratica pugilato nel tempo libero e lavora come macellaio. L’ingrediente preferito per le sue preparazioni? La carne, interiora comprese. Ai live cooking ha proposto alla giuria un carrè d’agnello: “Il mio intento era di lasciar assaporare la qualità del pezzo, mantenendo il suo gusto intatto”, spiega il pugile, che è riuscito nell’impresa ottenendo quattro sì. Il suo sogno è quello di aprire un agriturismo e realizzare in proprio tutto il necessario per i suoi piatti. Intanto la sua avventura a MasterChef Italia si è conclusa.

La gara di MasterChef 8 prosegue giovedì 28 febbraio alle 21.15 su Sky Uno con Gilberto, Giuseppe, Federico, Guido, Salvatore, Alessandro, Loretta, Giovanni, Verando, Gloria, Virginia, Anna, Valeria.

