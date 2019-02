Cosa è successo a MasterChef 8 ieri sera: 11esima e 12esima puntata

Si sono sfidati in 15 ma due di loro hanno dovuto abbandonare per sempre il sogno di diventare l’ottavo MasterChef italiano: ripercorriamo i momenti salienti del sesto appuntamento con MasterChef 8, trasmesso ieri sera su Sky Uno.

La Mistery Box di MasterChef 8

Nella cucina di MasterChef la bellezza non è tutto. Gli aspiranti chef trovano sotto la cloche 10 vegetali brutti ma buoni, che non rispecchiano gli standard di forme e dimensione che di solito si trovano nei fruttivendoli, e con questi devono creare un piatto vegetariano gourmet, in un’ora di tempo. Chi riuscirà a conquistare i quattro giudici potrà ottenere un grande vantaggio al successivo Invention Test.

MasterChef 8, Mistery Box: il migliore è Salvatore

E’ il momento degli assaggi: ieri sera a MasterChef 8 si sono distinti cinque piatti durante la Mistery Box. Si inizia con Verando e il suo "Melanzane al sangue" con fagioli, melograno e patata americana, un piatto “bello” per Joe Bastianich e Giorgio Locatelli, per proseguire con la preparazione “bella e delicata” di Valeria con la sua "Vellutata di finocchi", e la riuscita "Vellutata di patata americana" di Loretta. Si difendono bene anche Gloria con "Crema di patate dolci e radici di porri fritte”, che realizza un piatto definito da Giorgio Locatelli “proprio bello", e Salvatore con "Minestrone 2.0", che colpisce Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli. La giuria sceglie il migliore della Mistery Box: Salvatore.

L’Invention Test di MasterChef 8

Durante l'Invention Test i 15 cuochi amatoriali devono scegliere tra alcune scatole dal contenuto misterioso, con dentro gli ingredienti per la prova, mentre Salvatore può decidere quanto tempo assegnare agli avversari per cucinare. Inoltre, grazie al suo vantaggio, Salvatore può salvarsi, salendo in balconata senza passare per l'Invention Test. Inizia la divisione degli ingredienti e l'assegnazione dei tempi, e la preparazione dei piatti prende il via.

Invention Test, gli assaggi di MasterChef 8

La prova al buio di MasterChef 8 ha riservato qualche brutto scherzo ai concorrenti. Loretta con "Aragosta su crema di verdure allo zafferano" fa un buon lavoro secondo Giorgio Locatelli, come anche Samuele con "Bis di antipasti", che cucina ingredienti per lui insoliti, e Federico che presenta alla giuria "Bocconcini di San Pietro", dalla cottura perfetta. Intanto, mentre Bruno Barbieri si agita di fronte alla proposta di Verando a base di aragosta e zafferano e al "San Pietro e ceci croccanti" di Gilberto, Antonino Cannavacciulo boccia la "Scaloppa di foie gras" di Vito. Si prosegue con Anna e le sue "Tagliatelle con fegatini di coniglio", Giuseppe e la deludente "Aragosta e uovo fritto", Giovanni e la "Polenta bianca con fegatini di coniglio". Virginia e Alessandro, che avevano un’ora di tempo per cucinare, sbagliano i loro piatti a base di galletto, Guido va lungo con la cottura del "San Pietro dolce amaro", mentre il "Fegato 545" di Gloria si rivela “un piatto fantastico nella sua semplicità” per Joe Bastianich.

MasterChef 8: eliminato Vito

La giuria sceglie la preparazione meglio riuscita: il migliore della prova è Gloria. Sarà la bionda friulana a capitanare una delle due brigate nella prossima prova in esterna. Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli chiamano al centro della cucina di MasterChef 8 i tre peggiori dell'Invention Test: Verando, Vito e Giuseppe. Verando e Giuseppe si salvano, Vito deve abbandonare il cooking show.

MasterChef 8, la prova in esterna

Giuria e concorrenti di MasterChef 8 vengono coinvolti dall’Associazione Italiana Persone Down, che lavora per far sì che le persone con sindrome di down raggiungano una buona autonomia sia nella vita quotidiana sia nel lavoro, nella preparazione del pranzo per il 40esimo anniversario dell'associazione all'Italian Chef Academy, un'importante scuola di cucina. Le due brigate, con l'aiuto di quattro ragazzi con la sindrome di down che lavorano nell'ambito della ristorazione, preparano un pranzo per 60 commensali. Solo la brigata vincente può assistere dalla balconata al Pressure Test.

MasterChef 8, prova in esterna: vince la brigata rossa

Gloria, migliore dell’Invention test, sceglie la sua brigata e il menù da preparare. I blu, con Gloria, Gilberto, Virginia, Alessandro, Samuele, Guido e Salvatore, cucinano gnocchi di ricotta al pomodoro, carré di agnello e torta di pere e cioccolato; i rossi, con Giuseppe, Loretta, Anna, Verando, Federico, Giovanni, Valeria preparano lasagnetta di cicoria, acciughe e scamorza, filetto di maiale e torta di fichi e noci. I concorrenti hanno 2 ore di tempo per preparare i menù. Con 46 preferenze contro 14, vince la brigata rossa, guidata da Verando: il gruppo può salire in balconata e procedere all'interno del cooking show. Gli altri concorrenti si sfidano al Pressure Test.

MasterChef 8, il Pressure Test

Gilberto, Salvatore, Virginia, Samuele, Gloria, Guido e Alessandro si presentano davanti alla giuria di MasterChef Italia: il primo step della prova - da cui è escluso Gilberto, che passa direttamente alla seconda fase - si affronta in coppia. Guido e Gloria, Samuele e Alessandro, e Virginia e Salvatore cucinano un piatto a piacere, con alcuni passaggi obbligati come impastare, friggere, affumicare e altro. La giuria di MasterChef Italia 8 salva la coppia formata da Gloria e Guido e quella composta da Virginia e Salvatore.

MasterChef 8, eliminato Samuele

Samuele, Alessandro e Gilberto si sfidano al Pressure Test nell’ultimo testa a testa: devono creare un piatto a piacere risottando, friggendo, frullando e marinando gli ingredienti. In 40 minuti di tempo. Nessuna delle tre preparazioni soddisfa il palato dei giudici di MasterChef 8 che, però, devono scegliere chi mandare a casa: Gilberto e Alessandro si salvano, Samuele deve togliersi il grembiule e abbandonare la cucina di MasterChef 8.

La gara di MasterChef 8 prosegue giovedì 28 febbraio alle 21.15 su Sky Uno con Gilberto, Giuseppe, Federico, Guido, Salvatore, Alessandro, Loretta, Giovanni, Verando, Gloria, Virginia, Anna, Valeria.

