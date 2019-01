I semifinalisti Rubina, Simone, Danny, Maradona e Michele sono pronti a battersi per arrivare in finale, dove proporre il loro personale menù degustazione. Ma solo tre dei concorrenti di MasterChef All Stars supereranno la Mistery Box e l’Invention Test della semifinale di stasera, giudicati da Antonino Cannavacciulo e Bruno Barbieri, insieme a Giorgio Locatelli, prossimo giudice di MasterChef Italia (da giovedì 17 gennaio su Sky Uno)



LO SPECIALE



SCOPRI chi è stato eliminato alla terza puntata di MasterChef All Stars



SCOPRI cosa è successo alla terza puntata di MasterChef All Stars



I cinque semifinalisti di MasterChef All Stars Italia si sfidano stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) con un unico obiettivo: giungere alla finale, dove potranno proporre alla giuria del cooking show il loro personale menù degustazione. Ma prima devono affrontare altre prove. La semifinale di MasterChef All Stars inizia dall’ultima Mystery Box : i concorrenti trovano 6 ingredienti da abbinare a 6 metodi di cottura diversi, allo scopo di creare un piatto degno di MasterChef All Stars. Il migliore della prova guadagna un vantaggio importante al successivo Invention test.



Le ANTICIPAZIONI sulla finale



Conosciamo i SEMIFINALISTI



L’Invention Test riporta tra i fornelli del cooking show cinque fra i vincitori delle scorse edizioni di MasterChef Italia. Torneranno in cucina Spyros Theodorids (che vinse la prima edizione), Stefano Callegaro (quarta edizione), Erica Liverani (quinta edizione), Valerio Braschi (sesta edizione) e Simone Scipioni (settima edizione): i loro piatti sono i protagonisti della prova, che i concorrenti devono ricreare fedelmente. I due peggiori devono abbandonare definitivamente il grembiule di MasterChef All Stars.



Sono rimasti in tre: è il momento per i finalisti di MasterChef All Stars di presentare ai giudici i loro menù degustazione. Le tre “AllStars” avranno 2 ore e mezza a disposizione per preparare i cinque piatti che hanno ideato per convincere i giudici della loro crescita professionale. Al termine della prima ora potranno iniziare a servire le loro portate, iniziando dalle entrée.



Al termine delle due ore e mezza, di fronte ai giudici, agli amici, ai parenti e alle undici “All Stars” eliminate nelle puntate precedenti, ecco il verdetto: chi sarà il primo Masterchef All Stars italiano, che si aggiudicherà i 100.000€ da donare in beneficenza?



SEGUI IL LIVEBLOG