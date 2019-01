Alida e Ivan sono i due eliminati della terza puntata di Masterchef All Stars Italia. La prima non supera l’Invention Test, il secondo si gioca il tutto e per tutto al Pressure Test, invano. In giuria insieme ad Antonino Cannavacciulo e Bruno Barbieri, il Maestro Iginio Massari

Alida non supera l’Invention Test della terza puntata di Masterchef All Stars Italia. Mentre Ivan si gioca, invano, il tutto per tutto al Pressure Test, perdendo contro Simone e Danny. Alida e Ivan devono abbandonare la cucina del cooking show più celebre del piccolo schermo, ad un soffio dalla semifinale.



Alida eliminata dalla terza puntata di Masterchef All Stars Italia

Dopo avere superato la prova della Mistery Box, Alida si trova in difficoltà durante l’Invention test della terza puntata di Masterchef All Stars. I concorrenti sono chiamati a realizzare un piatto che risalti il sapore di una particolare erba aromatica: Alida se la deve vedere con l’elicriso e porta in tavola un piatto tutto vegetale intitolato “F-Empire”, in nome del potere femminile tra i fornelli, ma non piace alla giuria. “E’ uno dei piatti peggiori che ho assaggiato qui”, commenta un impietoso Iginio Massari. Alida, Michele e Ivan sono i tre peggiori dell’Invention Test: Alida Gotta, seconda nella quinta edizione di MasterChef Italia, deve abbandonare MasterChef All Stars ed è la prima eliminata della terza puntata del cooking show.

MasterChef All Stars Italia, terza puntata: Ivan eliminato

Ivan è uno dei peggiori dell’Invention Test della terza puntata di MasterChef All Stars Italia, ma si salva momentaneamente aggiudicandosi il grembiule nero: non può partecipare alla prova in esterna in Alta Badia e deve affrontare i compagni al Pressure test. Mentre Rubina vola in balconata, Ivan sfida Simone, Danny, Maradona e Michele a colpi di crema pasticcera: Michele ha la meglio ed è il secondo semifinalista, mentre la gara procede con Ivan, Simone, Danny e Maradona che preparano la meringa all’italiana. Mentre Maradona è il migliore e va in semifinale, Ivan, Simone e Danny si giocano l’ultima chance di rimanere in gara cucinando un semifreddo: salvi Danny e Simone, eliminato Ivan. Ivan Iurato, il siciliano classificatosi quarto nella seconda edizione di MasterChef Italia, deve abbandonare la cucina di MasterChef All Stars Italia ed è il secondo eliminato della terza puntata.

Rubina, Maradona, Danny, Simone e Michele sono i cinque semifinalisti di MasterChef All Stars Italia.



Appuntamento giovedì 10 gennaio con la finale di MasterChef All Stars Italia alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11): insieme ad Antonino Cannavacciulo e a Bruno Barbieri ci sarà ospite Giorgio Locatelli.