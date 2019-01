Dopo l’eliminazione di Almo, Alberto e Maurizio, questa settimana rimangono in gara 7 concorrenti a contendersi il titolo di semifinalisti di MasterChef All Stars Italia. In giuria insieme a Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciulo, il Maestro Iginio Massari.



Danny, Michele, Simone, Alida, Rubina, Ivan e Maradona affrontano la Mistery Box della terza puntata di MasterChef All Stars : ad attenderli ci sono gli ingredienti per preparare i casoncelli alla bresciana, piatto dell’infanzia del maestro Iginio Massari. Le stelle in gara devono affrontare un imprevisto, fronteggiando l’incursione in cucina di ingredienti e personaggi davvero impossibili. Il migliore ottiene un proficuo vantaggio all’Invention Test . Al termine, due concorrenti dovranno togliersi il grembiule: per una stella sarà l’addio definitivo alla cucina di MasterChef AllStars, mentre l’altra si misurerà al Pressure Test con i compagni sconfitti nella prova in esterna.



I cinque concorrenti in gara si affrontano in Alta Badia entrando nella cucina di un ristorante tre stelle Michelin , dove devono ricreare alcuni piatti del menù di Norbert Niederkofler, patron del ristorante Sant Hubertus. Il vincitore si qualifica per la semifinale, mentre gli altri quattro se la vedono al Pressure Test col peggiore dell’ultimo Invention Test. Il Pressure Test, sotto l’egida di Iginio Massari, è all’insegna della pasticceria: al termine della prova cinque stelle si qualificano per la semifinale, mentre un altro concorrente deve abbandonare per sempre la cucina di MasterChef AllStars.



Chi sarà eliminato dalla terza puntata di MasterChef All Stars stasera?



