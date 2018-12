La gara di MasterChef All Stars entra nel vivo: stasera dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) dieci stelle dei fornelli se la dovranno vedere con i giudici Antonino Cannavacciulo e Bruno Barbieri, affiancati da Antonia Klugmann, già in giuria nella edizione numero 7 di MasterChef Italia.

Maradona, Rubina, Maurizio, Danny, Alberto, Simone, Alida, Ivan, Michele e Almo affrontano la Mistery Box: durante la prova i concorrenti devono dimostrare l’importanza di non avere pregiudizi ai fornelli, destreggiandosi anche con ingredienti non particolarmente amati. Il migliore ottiene un importante vantaggio per l’Invention Test che stasera consiste nel preparare dei panini gourmet, prendendo spunto dal talento dello chef tre stelle Michelin Mauro Uliassi, grande creatore di questi piatti.



Al termine della prova un concorrente indossa il grembiule nero, rimanendo in panchina per la sfida successiva, mentre un altro deve abbandonare per sempre la cucina di MasterChef All Stars.

La gara procede con una prova in esterna: gli otto chef arrivano in Camargue, regione francese famosa per il sale pregiato che si raccoglie nelle sue saline. I concorrenti, divisi in due brigate, cucineranno per dei “giudici” più attendibili e implacabili: la popolazione locale. Una volta rientrata nella cucina di MasterChef, la brigata sconfitta sfida, al Pressure test, il concorrente precedentemente “congelato” nell’Invention Test.



Chi abbandonerà per sempre il grembiule di MasterChef AllStars?



