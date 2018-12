Cosa è successo a Masterchef All Stars ieri sera: la prima puntata

Durante le passate edizioni di MasterChef Italia si sono distinti, sfiorando la vittoria. Ora 16 fra i più talentuosi concorrenti del cooking show tornano in scena a MasterChef All Stars Italia, dove possono dimostrare ancora una volta la loro bravura cucinando per la giuria, composta da Antonino Cannavacciulo e Bruno Barbieri, accompagnati durante la prima puntata da Joe Bastianich.



La prova “al buio” di MasterChef All Stars Italia

45 minuti per preparare il loro cavallo di battaglia: è la prova che devono superare i concorrenti, dando vita ad un piatto che esalti le loro migliori qualità e il loro talento. Mentre i fuochi si accendono e le padelle iniziano a scaldarsi, i giudici di MasterChef All Stars spiegano che una volta scaduto il tempo a disposizione, assaggeranno le pietanze “al buio”, senza conoscere cioè il nome dell’autore, decidendo chi può procedere nella gara e chi, invece, non supera la prima selezione.



Gli eliminati di Masterchef All Stars Italia

Marika Elefante, Loredana Martori, Dario Baruffa, Anna Lupi e Daiana Cecconi non superano la prova e sono eliminati da MasterChef All Stars Italia. Marika, oggi “healthy chef” propone un piatto intitolato Che cavolo di gambero: l’impiattamento è “psichedelico”, ma Antonino Cannavacciulo non vede nulla di innovativo nella preparazione, mentre l’Anatra Thai 2.0 di Dario, per tutti “Darione”, non è all’altezza delle stelle di MasterChef. A giocare a Daiana un brutto scherzo è la fretta, mentre nella preparazione di Loredana, che presto aprirà un ristorante nella sua Calabria, “manca completamente la parte acida”. Eliminata anche Loredana, che dà vita ad un piatto “irregolare come il percorso di chi l’ha preparato”.



Masterchef All Stars italia: inizia la gara con la Mistery Box

Gli undici concorrenti che hanno superato la prima selezione di MasterChef All Stars Italia entrano nel vivo della gara: è il momento della Mistery Box. La prova consiste nel preparare quello stesso piatto che durante le scorse edizioni di MasterChef ha dato ai concorrenti del filo da torcere, costandogli l’eliminazione. Si distinguono Danny D’Annibale, che ha replicato – questa volta con successo - il Filetto di fassona alla torinese di Davide Scabin, Alida Gotta che ha usato la palamita in maniera innovativa e Ivan Iurato, che propone un piatto buono e dall’impiattamento “perfetto” con la sua versione della Crema di fagioli con soppresse e schie di Chef Paola Budel. La giuria decreta il migliore: è Ivan, che gode di un vantaggio sulla prossima prova.



L’Invention Test della prima puntata di MasterChef All Stars Italia

Durante l’Invention Test di MasterChef All Stars Italia i concorrenti devono dimostrare di possedere creatività e intuito per preparare una pasta che, però, non sia un primo piatto. Ivan ha un vantaggio sui compagni: può ascoltare i consigli della chef Viviana Varese e scegliere il tipo di pasta da usare, per sé e per gli altri. Si parte con la gara: Paola cucina la lasagna ma delude, come anche Simone che con i suoi capelli d’angelo prova a creare un dolce. L’antipasto di Alida, fatto di pasta mista al burro e parmigiano, non riesce, e neppure la tartlletta di frutta e capelli d’angelo di Rubina.



Riescono nell’impresa Ivan e la sua reinterpretazione dei cannelloni all’uovo che qui diventano un dolce, l’antipasto di Michele, detto il Cannibale, e i particolari tacos di Almo, che guadagnano l’ammirazione di Chef Varese. Il migliore è Maradona, che si commuove di fronte ai complimenti di Bruno Barbieri: godrà di un importante vantaggio in vista della prossima Mystery Box. Paola Galloni è eliminata da MasterChef All Stars Italia.



Appuntamento giovedì 27 dicembre con la seconda puntata di MasterChef All Stars Italia alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11): insieme ad Antonino Cannavacciulo e a Bruno Barbieri ci sarà ospite Antonia Klugmann.