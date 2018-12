Il meglio di sette edizioni in un solo show. Da domani 20 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno, parte MasterChef All Stars, la gara definitiva tra alcuni dei migliori cuochi già transitati dalla Masterclass. Una seconda chance per chi si è visto sfuggire la vittoria per un soffio.

All Stars: giudici e concorrenti

A giudicare gli aspiranti al titolo di MasterChef All Stars Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, affiancati in ognuna delle 4 puntate da ospiti provenienti dalla grande famiglia di MasterChef: Joe Bastianich, Antonia Klugmann, il Maestro dei maestri pasticceri italiani Iginio Massari e Giorgio Locatelli, chef stellato già ospite nella scorsa edizione e prossimo giudice di Masterchef. Sarà l'occasione per ritrovare 16 veterani del talent: i personaggi, tra i più amati dal pubblico nelle rispettive edizioni, dopo il proprio percorso nella Masterclass hanno potuto approfondire la passione per la cucina con esperienze lavorative diverse tra loro. C'è chi ha aperto un ristorante, chi è diventato chef, chi ha intrapreso una carriera televisiva e chi ha portato i suoi piatti sui social diventando un influencer. Adesso tornano tutti di fronte ai giudici per la sfida delle sfide. I sedici concorrenti sono: Danny D'Annibale, Anna Lupi, Maurizio Rosazza Prin, Ivan Iurato, Marika Elefante, Daiana Cecconi, Paola Galloni, Almo Bibolotti, Michele Cannistraro, Simone Finetti, Alida Gotta, Maradona Youssef, Rubina Rovini, Dario Baruffa, Loredana Martori, Alberto Menino.

La prima puntata



Nella prima puntata i concorrenti incontreranno i loro avversari: stima, entusiasmo, ma anche vecchie ruggini e nuovi modi di affrontare la gara renderanno ancora più difficile lavorare fianco a fianco ai fornelli. Lo sliding doors della prima puntata sarà una sfida in 45' che avrà al centro della scena una grande porta che determinerà, con la sua apertura - o meno - le sorti dei concorrenti. I giudici saranno impegnati in un assaggio al buio, degustando i piatti preparati dai cuochi senza conoscere chi li ha realizzati. Un modo per giudicarli mettendo da parte il percorso che i concorrenti hanno alle spalle, così da riconoscere se, oggi, sono o no all'altezza di indossare il grembiule di MasterChef All Stars. Solo per chi sarà in grado di preparare un piatto degno di un ristorante stellato si riapriranno le porte della Masterclass.

A gennaio riparte MasterChef Italia

Dopo l'edizione All Stars, ripartirà MasterChef Italia, al via dal 17 gennaio alle 21.15 su Sky Uno. Il cooking show torna con una novità nel cast dell'ottava edizione: accanto ai veterani Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo c’è Giorgio Locatelli, proprietario della prestigiosa Locanda Locatelli, celebre ristorante una stella Michelin con sede a Londra con il quale ha portato la migliore cucina italiana nella capitale britannica ormai sedici anni fa. Locatelli, vera e propria celebrità (anche televisiva) nel Regno Unito, arriva tra i giudici portando con sé una carriera internazionale tra Londra, Parigi e Dubai, dal forte retrogusto familiare del suo Lago Maggiore. Nei suoi ristoranti accoglie celebrities e semplici appassionati, proponendo loro piatti della più classica tradizione italiana, puntando su qualità e freschezza dei prodotti e su un tocco creativo personale sempre riconoscibile. Uno short movie racconterà la storia e la carriera dello chef stellato e nuovo giudice: Giorgio Locatelli- MasterChef Calling andrà in onda in prima TV domani, 20 dicembre, alle 12.45 su Sky Uno e poi il 4 gennaio alle 19.40 su Sky Uno.

Ottava edizione: ospiti ed esterne

Tra gli ospiti dell'ottava edizione sono attesi Marco Pierre White, l'enfant terrible dell'alta cucina, profeta del gastro–punk e vera rockstar della ristorazione, oltre a Iginio Massari e all'atteso ritorno di Heinz Beck, cuoco tedesco premiato in carriera con 3 stelle Michelin. Tornano anche quest'anno le prove in esterna, tra cui: quella a Roma in occasione della festa organizzata per il Quarantesimo anniversario dell'AIPD, Associazione Italiana Persone Down, dove i ragazzi down insieme ai concorrenti di MasterChef si sono impegnati in cucina per la preparazione del pranzo per i ragazzi dell'Associazione e per i loro amici e parenti; la prova all'Isola di Burano; l'esterna a Madrid al ristorante 3 stelle di David Munoz; e quella realizzata al Castello di Grinzane Cavour, riconosciuto dall'Unesco come Patrimonio Mondiale dell'Umanità insieme ai paesaggi viticoli di Langhe, Roero e Monferrato. Nel Castello, Camillo Benso conte di Cavour vinificò per la prima volta, con la collaborazione della Marchesa Juliette Colbert, il barolo i cui vitigni possono valere fino a 4 milioni di euro all'ettaro. Ma oltre al Barolo, in questi 10 mila ettari di vigneti si concentra una delle più grandi produzioni di vini al mondo che comprende anche Barbaresco, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, Pelaverga, Roero, Roero Arneis e molti altri. I luoghi dominati dal Castello sono anche la patria del Tartufo Bianco d'Alba: per questo "tesoro" annualmente si organizza un'asta in cui i migliori lotti vengono battuti per oltre 100mila euro.

L'appuntamento con MasterChef Magazine

Ottava stagione anche per la striscia daily di MasterChef Magazine, in onda tutti i giorni, a partire dal 25 gennaio, alle ore 19.55 sempre su Sky Uno. I Giudici di MasterChef saranno i grandi protagonisti dell'appuntamento quotidiano di Sky Uno: nella cucina del Magazine Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo incroceranno i racconti delle rispettive carriere con quelli dei loro piatti più ricercati; Giorgio Locatelli, invece, mostrerà i suoi signature dishes, un modo per parlare della propria vita attraverso le sue ricette. Durante la striscia quotidiana di MasterChef Magazine, inoltre, ci sarà spazio per le storie degli aspiranti chef protagonisti del cooking show e per le loro dinamiche all'interno della gara, ma anche per chef che mostreranno le ricette grazie alle quali si sono aggiudicati l'ambita Stella Michelin, la rivisitazione in chiave gourmet di piatti classici della tradizione e un viaggio attraverso l'Italia dei bistrot aperti da grandi cuochi.