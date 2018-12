16 fra i concorrenti più talentuosi delle scorse edizioni di MasterChef tornano nella cucina più celebre della tv, insieme ai giudici Antonino Cannavacciulo e Bruno Barbieri. Ad affiancarli questa sera Joe Bastianich. Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno con MasterChef All Stars Italia

LO SPECIALE



MasterChef All Stars, GUARDA IL PROMO dei giudici



La conferenza stampa



Hanno sfiorato la vittoria di MasterChef per un soffio e ora hanno una seconda possibilità per dimostrare quanto valgono: sono i 16 concorrenti di MasterChef All Star, che nella prima puntata trasmessa su Sky Uno dovranno convincere i palati di Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciulo. I due saranno affiancati da un diverso giudice in ogni puntata: questa sera tocca a Joe Bastianich, fra i volti più affezionati del cooking show. Nelle settimane seguenti si alterneranno Antonia Klugmann, il Maestro dei maestri pasticceri italiani Iginio Massari e Giorgio Locatelli, chef stellato già ospite nella scorsa edizione e prossimo giudice di Masterchef.



I giudici di MasterChef All Stars



Durante la prima puntata di MasterChef All Stars i concorrenti avranno 45 minuti di tempo a disposizione per preparare il loro cavallo di battaglia, un piatto che li rappresenti al meglio e che sappia mettere in evidenza le loro capacità e il loro talento. Al termine della preparazione i giudici assaggeranno le pietanze “al buio”, senza conoscere l’autore del piatto che stanno degustando, decretando così il nome dei concorrenti che potranno procedere all’interno della gara di MasterChef All Stars.



I sedici concorrenti di MasterChef All Stars sono: Danny D'Annibale, Anna Lupi, Maurizio Rosazza Prin, Ivan Iurato, Marika Elefante, Daiana Cecconi, Paola Galloni, Almo Bibolotti, Michele Cannistraro, Simone Finetti, Alida Gotta, Maradona Youssef, Rubina Rovini, Dario Baruffa, Loredana Martori, Alberto Menino.



Dopo l'edizione All Stars, ripartirà MasterChef Italia, al via dal 17 gennaio alle 21.15 su Sky Uno.



