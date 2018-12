Paola è la prima eliminata di MasterChef All Stars Italia, mentre Marika, Daiana, Anna, Dario, Loredana non passano neppure la prima selezione. Durante la prima puntata del cooking show trasmesso su Sky Uno i sei concorrenti non convincono il palato di Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich e devono dire addio a questa avventura.



Durante la prima puntata di MasterChef All Stars Italia sedici concorrenti si giocano la partecipazione al cooking show preparando in 45 minuti il loro cavallo di battaglia. Al termine della preparazione i giudici Antonino Cannavacciulo e Bruno Barbieri, affiancati da Joe Bastianich, assaggiano le pietanze “al buio”, senza conoscere l’autore del piatto.



Marika è la prima eliminata di MasterChef All Stars. La concorrente partenopea oggi “healthy chef” propone un piatto intitolato “Che cavolo di gambero”: l’impiattamento è “psichedelico”, ma Antonino Cannavacciulo non vede nulla di innovativo nella preparazione. La giuria è dubbiosa: Marika termina qui la sua avventura a MasterChef All Stars Italia. Anche Dario è eliminato da MasterChef All Stars. “Anatra Thai Style 2.0” è il piatto presentato da “Darione”: l’impiattamento è poco curato, non all’altezza di MasterChef All Stars Italia. Dario è eliminato.

Loredana esce da MasterChef All Stars. La preparazione, intitolata “Il quinto quarto e il sorriso di nonno”, presenta un piatto di mezzi paccheri al croccante di ‘nduja ripieni di ventricelli di stoccafisso e fave dove però, notano i giudici assaggiando, manca completamente la parte acida, che farebbe la differenza. Eliminata Loredana Martori, che presto aprirà un ristorante nella sua Calabria. Anna si cimenta in una pietanza che dovrebbe rappresentare la sua crescita professionale tra i fornelli, intitolato “Il mio percorso”, ma gli ingredienti appaiono slegati secondo Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich. Anna Lupi, ex ballerina con la passione per la cucina, è eliminata da MasterChef All Stars Italia. Eliminata anche Daiana: “Si vede la fretta in questo piatto”. Le chitarrine al ragù del pescatore, con seppie e polpo, calamari, gamberoni, cozze e lupini non sono all’altezza della giuria: fuori Daiana Cecconi, l’amata casalinga toscana.



La gara entra nel vivo con il talento culinario di undici aspiranti MasterChef: Almo, Michele, Ivan , Alida, Simone, Paola, Alberto, Danny, Maurizio, Rubina e Maradona. I concorrenti affrontano l’Invenion Test con una prova a base di pasta. La creazione di Paola, che prova invano a dare nuova identità alla lasagna, è la peggiore: Paola Galloni, la “milanese” con un’avviata carriera tra libri di cucina e tv, è l’ultima eliminata della serata.

Appuntamento giovedì 27 dicembre con la seconda puntata di MasterChef All Stars Italia alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11): insieme ad Antonino Cannavacciulo e a Bruno barbieri ci sarà ospite Antonia Klugmann.