Almo non supera l’Invention Test della seconda puntata di Masterchef All Stars Italia. Mentre Maurizio e Alberto si giocano, invano, il tutto per tutto al Pressure Test, perdendo contro Aida e Rubina. Almo, Maurizio e Alberto devono abbandonare la cucina del cooking show più celebre del piccolo schermo.



Almo eliminato dalla seconda puntata di Masterchef All Stars Italia

Dopo avere superato con successo la Mistery Box, distinguendosi come uno dei migliori della prova insieme a Rubina e Alida grazie al suo “Cuore di vitello su vellutata di rapa bianca e verdure”, Almo incontra qualche difficoltà durante l’Invention Test. I concorrenti sono chiamati a realizzare un panino gourmet ispirato al talento culinario dello chef tre volte stella Michelin Mauro Uliassi, utilizzando la trippa di baccalà come ingrediente principale. I concorrenti devono includere nel piatto anche altri quattro sapori degni di una preparazione gourmet, il cui gusto sappia esaltare il palato di chi assaggia. Almo presenta alla giuria il suo panino gourmet intitolato “Gulliver”, ma non convince: Antonino Cannavacciulo non riesce a scovare i quattro ingredienti richiesti, oltre alla trippa di baccalà. Almo Bibolotti, il pugliese proprietario di un hotel di lusso per cani che si classificò secondo alla terza edizione di MasterChef Italia, fallisce l’Invention Test: è eliminato da Masterchef All Stars Italia.



MasterChef All Stars Italia, seconda puntata: Maurizio e Alberto eliminati

Maurizio durante l’Invention Test prepara il panino gourmet “Trippa Bum Bum” che viene bocciato dalla giuria perché nasconde in sé troppi sapori che si amalgamano poco fra loro: il concorrente è ammonito, indossa il grembiule nero di MasterChef All Stars Italia e non può partecipare alla prova in esterna. Alberto, invece, vola in Camargue, in Francia, insieme agli altri concorrenti che – divisi in due brigate – preparano un pasto di tre portate per la gente del posto. Alberto fa parte della Brigata blu, capitanata da Rubina: la squadra prepara un menù a base di pesce e, nonostante porti la preparazione a termine in anticipo, perde la sfida. Alberto e Maurizio si rincontrano al Pressure Test, dove si giocano il tutto e per tutto insieme a Rubina e Alida. Le ragazze si salvano: Maurizio Rosazza Prin, il creativo di Milano finalista alla seconda edizione di MasterChef Italia, e Alberto Alberto Menino, terzo classificato nella settima edizione, devono abbandonare MasterChef All Stars Italia.

