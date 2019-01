Cosa è successo a Masterchef All Stars ieri sera: la terza puntata

Sette concorrenti in gara, due eliminazioni e una prova in esterna che porta gli chef all’interno di una cucina a tre stelle Michelin in Alta Badia. Dopo le eliminazioni della scorsa settimana (SCOPRI chi è stato eliminato alla seconda puntata), ecco come se la sono cavata i concorrenti di MasterChef All Stars Italia. In giuria insieme a Bruno Barbieri ed Antonino Cannavacciulo, il Maestro Iginio Massari.



Ecco i momenti salienti della terza puntata di MasterChef All Stars.



La Mistery Box della terza puntata di MasterChef All Stars Italia

Si entra nel vivo della gara con la Mistery Box della terza puntata di MasterChef All Stars: i concorrenti scoprono gli ingredienti per preparare i casoncelli alla bresciana, ricetta dell’infanzia di Iginio Massari. Ma non basta ricreare al meglio questo piatto della tradizione: i concorrenti se la devono vedere con un imprevisto. Ad ognuno è assegnato un ingrediente da inserire nella preparazione, dal coriandolo al cacao amaro, dalle cozze pelose al curry, e a scegliere questi improbabili ingredienti sono dei vecchi volti di MasterChef Italia, che affiancheranno la MasterClass. Alla prova della Mistery Box si distinguono Danny insieme a Rachida, Michele che lavora con Italo, e Simone affiancato da Federico: proprio il loro piatto, intitolato “Casoncelli anche di mia nonna” e arricchito dallo sciroppo di glucosio, risulta il migliore. Simone godrà di un vantaggio in vista dell’Invention test.

L’Invention Test della terza puntata di MasterChef All Stars Italia

Il tema dell’Invention Test della terza puntata di MasterChef All Stars sono le erbe aromatiche: Simone sfrutta il suo vantaggio assaggiando sette erbe aromatiche insolite e dal gusto forte ed invasivo, scegliendo quale cucinare e quale assegnare ai propri avversari. Incenso, dragoncello, erba ostrica, assenzio, cedrina, elicriso e lavanda sono le erbe aromatiche che entrano nella cucina di MasterChef All Stars: i concorrenti hanno 45 minuti di tempo per preparare una portata che risalti il sapore di ognuna di queste.

Il migliore dell’Invention Test della terza puntata di MasterChef All Stars Italia

Rubina se la vede con il sapore amaro dell’incenso, Danny cucina l’assenzio, Maradona utilizza l’erba ostrica ma delude le aspettative della giuria. A soddisfare i palati di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Iginio Massari è in particolare Simone che con i suoi “Gnocchetti alla lavanda” risulta nuovamente il migliore: “E’ un piatto che ha il suo perché”, commenta Bruno Barbieri, mentre Iginio Massari elogia l’eleganza della portata.

Il primo eliminato della terza puntata di MasterChef All Stars Italia

Michele, Ivan e Alida sono i peggiori dell’Invention Test della terza puntata di MasterChef All Stars. La “Quaglia in doppia cottura” di Michele non risalta il gusto del dragoncello, Ivan sbaglia la cottura del suo “Scorfano con albicocca”, mentre Alida propone alla giuria “F-Empire”, un piatto vegetale arricchito dall’elicriso. Iginio Massari definisce la preparazione della concorrente come “una delle peggiori che ho assaggiato qui”: Alida è eliminata. Alida Gotta, seconda nella quinta edizione di MasterChef Italia, deve abbandonare MasterChef All Stars. Ivan si salva e riceve il grembiule nero: è escluso dalla prova in esterna e si giocherà il tutto e per tutto al Pressure Test.

MasterChef All Stars Italia va in Alta Badia: la prova in esterna

I cinque concorrenti proseguono la gara spostandosi in Alta Badia, ai piedi delle Dolomiti, insieme a Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Iginio Massari. Gli aspiranti MasterChef si misurano col menù tristellato di Norbert Niederkofler, patron del ristorante Sant Hubertus: ogni concorrente ha tre ore per preparare una portata, supportato dal sous chef della brigata. Il migliore va direttamente alla semifinale. Simone sfrutta il vantaggio guadagnato all’Invention Test e può decidere cosa cucinare, scegliendo la portata principale. Inizia il servizio: si parte con l’antipasto di Danny che soddisfa abbastanza la giuria, poi tocca a Maradona che con la sua zuppa di anguilla fa un buon lavoro. Segue Michele con un risotto che arriva in tavola con qualche minuto di ritardo e che, secondo la giuria, manca di acidità, mentre la portata di Simone è “il migliore piatto mangiato fin’ora” secondo Iginio Massari. Chiude Rubina con la sua tarte tatin con variazione al fiore di sambuco: Rubina è la migliore ed è la prima semifinalista di MasterChef All Stars Italia.

Il Pressure Test di MasterChef All Stars Italia

Ivan, Simone, Michele, Maradona e Danny si sfidano al Pressure Test, dove in venti minuti danno vita ad una crema pasticcera professionale. La più buona è quella di Michele, che sale in balconata insieme a Rubina e vola in semifinale. La gara prosegue con la preparazione della meringa all’italiana: si distingue Maradona, terzo semifinalista. Ivan, Simone e Danny hanno un’ultima chance: 40 minuti per preparare un semifreddo. Salvi Danny e Simone, eliminato Ivan. Ivan Iurato, il siciliano classificatosi quarto nella seconda edizione di MasterChef Italia, è il secondo eliminato della terza puntata.

Rubina, Maradona, Danny, Simone e Michele sono i cinque semifinalisti di MasterChef All Stars Italia.



Appuntamento giovedì 10 gennaio con la finale di MasterChef All Stars Italia alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11): insieme ad Antonino Cannavacciulo e a Bruno Barbieri ci sarà ospite Giorgio Locatelli.