vediamo insieme l'outfit indossato da Kim Kardashian ai People's Choice Awards 2019 .

di Matteo Rossini

La quarantacinquesima edizione dei People’s Choice Awards ha visto trionfare la famiglia Kardashian in ben due categorie. Se non volete perdervi le avventure del loro show, l’appuntamento da segnarsi in agenda è dal lunedì al venerdì alle 18.45 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455. In attesa di scoprire cosa accadrà prossimamente, vediamo l’outfit sfoggiato dalla moglie di Kanye West alla cerimonia di premiazione.

Kim Kardashian: il vestito dei People’s Choice Awards

Nel corso degli anni lo show dedicato alla famiglia più popolare e seguita al mondo ha collezionato numerosi premi, simbolo del grande affetto da parte del pubblico che segue con attenzione ogni loro vicissitudine.

Quest’anno il programma ha vinto come “The Reality Show of 2019”, a cui si è aggiunto il premio conquistato da Khloé Kardashian nella categoria “The Reality TV Star of 2019” in cui ha battuto anche sua sorella Kylie Jenner, in queste ore al centro del gossip per una presenta relazione con il rapper Drake.

La serata di premiazione dei People’s Choice Awards si è aperta con un esplosivo red carpet in cui la moglie di Kanye West (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’amicizia di Kim Kardashian e Paris Hilton) ha attirato l’attenzione di tutti i presenti grazie a un abito che ha messo in risalto le sue curve sensuali.

Nelle scorse ore la modella e influencer ha condiviso gli scatti dell’outfit sul suo profilo Instagram che vanta più di centocinquanta milioni di follower. Le foto hanno subito fatto il pieno di consensi contando al momento oltre due milioni di like, queste le parole utilizzate nella didascalia: “Grazie mille a tutti coloro che hanno votato la nostra famiglia nella categoria ‘Best Reality Show’ ai People’s Choice Awards. Siamo davvero grate per questa vittoria!!!”

Kim Kardashian: le ultime news

Nei giorni precedenti Kim Kardashian ha conquistato numerosi magazine per alcune notizie diventate subito virali, ovvero il video della tarantola catturata nella sua abitazione, il racconto della sorpresa di compleanno a sua madre Kris e il vestito davvero originale indossato in occasione di un evento mondano.