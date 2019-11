Le Kardashian vincono i People's Choice Awards

di Matteo Rossini

La famiglia Kardashian è davvero inarrestabile. Ieri sera si è tenuta la quarantacinquesima edizione dei People's Choice Awards, la cerimonia che annualmente premia le serie, gli attori, i lavori discografici e gli artisti del mondo dell’intrattenimento più amati dal grande pubblico, tra i vincitori Khloé Kardashian e lo show incentrato sulla vita delle sorelle più esplosive dello showbiz internazionale che vi aspetta dal lunedì al venerdì alle 18.45 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455.

Famiglia Kardashian: il trionfo ai People's Choice Awards

Il Barker Hangar, situato a Santa Monica, ha ospitato uno degli eventi maggiormente attesi dell’anno. La serata si è aperta con un infuocato red carpet che ha visto sfilare alcuni dei volti più noti al mondo, tra questi la sensuale Kim Kardashian (qui potete trovare tutte le foto più belle della sua amicizia con Paris Hilton), sua madre Kris e le sorelle Khloé e Kourtney.

Lo show dedicato alla famiglia Kardashian ha eguagliato le vittorie conquistate lo scorso anno andando ad aggiungere nuovi trofei dei People's Choice Awards alla ricca bacheca della manifestazione grazie alle vittorie come “The Reality Show of 2019” e “The Reality TV Star of 2019”, quest’ultimo vinto da Khloè Kardashian che ha superato molte star in nominate, tra le quali sua sorella Kylie Jenner che in questi giorni è al centro dei media per un presunto flirt con il rapper Drake.

Kim Kardashian e famiglia dimostrano ancora una volta di essere tra i volti più amati dal pubblico che in questi giorni ha seguito le vicende della moglie di Kanye West che ha prima pubblicato il video della tarantola catturata all’interno della sua abitazione e poi ha conquistato numerosi magazine con un outfit davvero originale.

Questi tutti i premi conquistati negli anni dalla famiglia Kardashian ai People’s Choice Awards: “Favorite TV Guilty Pleasure” nel 2011, “Favorite TV Celebreality Star” a Kim kardashian nel 2012, “Reality Show” e “Reality TV Star” a Khloé Kardashian nel 2018.