Kim Kardashian sfoggia un outfit che fa il giro del web

di Matteo Rossini

Come una partita a ping pong, ogni giorno una delle sorelle più famose degli Stati Uniti d’America attira l’attenzione dei media internazionali. Se nei giorni scorsi Kylie Jenner ha fatto parlare per il presunto flirt con Drake e il vestito di Halloween della figlia Stormi (qui potete trovare tutte le foto dei costumi di Halloween più incredibili delle star), ora la palla è passata a Kim.

Kim Kardashian: al centro di media

Nelle scorse settimane Kim Kardashian ha attirato l’attenzione mediatica in due diverse circostanze: la prima è stata quando ha pubblicato un video mostrando la tarantola ritrovata nella sua abitazione e la seconda quando ha raccontato ai fan la sorpresa organizzata per il sessantaquattresimo compleanno della madre Kris.

In entrambe le occasioni la modella e imprenditrice ha conquistato i social ottenendo milioni di like e migliaia di commenti grazie anche al profilo Instagram che vanta oltre 151.000.000 di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra viaggi, shooting fotografici e momenti di relax in famiglia.

Kim Kardashian: l’outfit che ha fatto il giro del mondo

Nelle ultime ore Kim Kardashian (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha sfoggiato un abito che ha conquistato le pagine di numerosi magazine, stiamo ovviamente parlando dell’outfit mostrato in occasione di un evento pubblico al quale ha presenziato insieme a Kanye West. Il vestito ha subito fatto discutere in quanto qualcosa, molto probabilmente, di mai visto prima.

Infatti, l’abito ha destato grande curiosità per i pantaloni che si uniscono agli stivali formando un unico indumento. Non c’è da stupirsi se l’outfit diventerà una tendenza in tutto il mondo.