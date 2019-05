EPCC, cosa è successo ieri sera: Alessandro Cattelan con Gigi Buffon e Chadia Rodriguez

È andata in onda giovedì 16 maggio la sesta puntata del late night show più amato, twittato e hashtaggato d’Italia, E poi c’è Cattelan . Anche questa volta gli ospiti che hanno presenziato alla corte del conduttore sono stati due: Chadia Rodriguez , giovane stella del trap italiano, e Gigi Buffon , che non ha bisogno di presentazioni. EPCC va in onda il giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 . Riscopri cos’è successo nella sesta puntata!

Alessandro Cattelan è tornato, per la sesta settimana consecutiva, al timone del suo late night show, portando una fresca ventata di brio all’interno del piccolo schermo.

Come da buone tradizioni, il conduttore ha aperto la puntata con il suo immancabile monologo che, questa volta, ha avuto come soggetto gli stereotipi. In particolar modo, Cattelan ha ironizzato sugli stereotipi più comuni, come quelli sulla differenza tra uomini e donne che, per l’occasione, sono stati fatti sedere in due blocchi separati all’interno dello studio.

Il primo ospite della puntata è Chadia Rodriguez, giovane stella della scena trapper italiana. La cantante, nata nel 1998, ha portato un tocco di allegria e simpatia nello studio di EPCC, e Chadia ha dimostrato di essere una ragazza solare che non si è di certo montana la testa. Da sempre appassionata di musica, le sue passioni di certo non si esauriscono qui. Fin da piccola ha sempre avuto un debole per le “cose da maschi”, ed ha giocato per molti anni a calcio nella Juventus femminile.

Chadia, inoltre, ha svolto diversi lavori prima di intraprendere la strada musicale: ha svolto per qualche mese l’attività di “kebabbara” (mestiere per cui è stata sottopagata), e ha posato anche come modella di nudo, per poter combattere le sue insicurezze.

La trapper è fidanzata con Wayne Santana della Dark Polo Gang: i due compiono gli anni lo stesso giorno, e si sono conosciuti proprio durante le rispettive feste di compleanno.



Chadia ama andare in giro usando il monopattino elettrico e pensate che si è rifiutata di salire sul furgone di EPPC, per raggiungere lo studio, arrivando proprio con questo divertente mezzo!

Prima di lasciare lo studio di Cattelan, la giovane trapper ha risposto a una posta del cuore indirizzata proprio a lei, lasciandosi andare a risposte sarcastiche e leggere.

Prima di accogliere il secondo ospite della serata Alessandro, in vista delle prossime elezioni europee ha giocato con il pubblico, facendo domande sull’Europa che contenevano, appositamente, degli errori: le regole sono semplici, a chi sbaglia le risposte viene perquisita e tritata la tessera elettorale. Il momento è stato spassoso ed ha affrontato velatamente, senza prendersi troppo sul serio, il tema del suffragio universale.

Il secondo ospite di questo sesto appuntamento di EPCC non ha bisogno di presentazioni, poiché è un personaggio davvero molto famoso in Italia: si tratta di Gianluigi “Gigi” Buffon, uno dei più famosi portieri della storia calcistica italiana. Buffon è stato per quasi vent’anni un giocatore della Juventus, e dall’anno scorso si è trasferito a Parigi per gareggiare nel Paris Saint-German. Cattelan gli ha chiesto come sta vivendo questa nuova esperienza parigina, e il calciatore ha risposto che sta imparando molto, crescendo costantemente. A detta sua, il campionato francese è tatticamente meno evoluto rispetto a quello italiano, ma è più difficile dal punto di vista tecnico.

Ampio spazio è stato dedicato anche al ricordo dei Mondiali del 2006, e non sono mancati divertenti aneddoti sull’esperienza vissuta, che ha riportato in Italia la Coppa del Mondo dopo ben 24 anni.

Prima del congedo anche Gigi Buffon si è sottoposto ad uno dei giochi di Cattelan, il “portieri volanti”, che ha visto i due lanciarsi in mirabolanti acrobazie contro un gigante scivolo gonfiabile.

Il prossimo appuntamento di E poi c’è Cattelan ti aspetta giovedì prossimo alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 455.