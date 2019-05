La giovane trapper, felicemente fidanzata con Wayne Santana della Dark Polo Gang da alcuni mesi, ha tutte le carte in regole per farsi strada. Non le manca, oltre al talento, la determinazione e la giusta dose di autostima. tendenzialemnte riservata sulla sua vita privata, si racconta alla scrivania di EPCC. Alessandro Cattelan le pone alcune domande "scomode" sulla differenza tra i sessi. Ma l'artista risponde a tono sottolineando la grinta che la contraddistingue.



Terzino e fascia della Juventus (ha incontrato Gigi Buffon in camerino nel corso della puntata) la cantante, per metà spagnola e per metà marocchina, svela il suo carattere parlando della sua infanzia: "Quando ero piccola volevo fare tutte le cose che facevano i maschi...". L'obiettivo non era solo l'esser ribelle, ma dimostrare che le donne non solo sono in grado di fare quello che fanno gli uomini, ma di farlo anche meglio. E come darle torto?

