E poi c’è Cattelan , il night show più cool e social del piccolo schermo è tornato con una nuova, spettacolare edizione. Giovedì 18 aprile è andata in onda la seconda puntata , che ha visto la presenza di due importanti ospiti: il Mister Antonio Conte e la super conduttrice Antonella Clerici . Continua a leggere cos’è successo nella seconda puntata di EPCC che, vi ricordiamo, va in onda il giovedì alle 21.15 su Sky Cinema Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.

La seconda puntata di EPCC ha seguito la scoppiettante scia della prima, ed Alessandro si è dimostrato il bravo conduttore di sempre. L’inizio del programma ha toccato un argomento di cui si è dibattuto recentemente, il Revenge Porn, reato che consiste nella pubblicazione online di materiale intimo senza il consenso dei protagonisti, ora punibile anche in Italia. Il tema è servito per aprire un monologo sui pericoli a cui si va incontro pubblicando foto o video sul web, e il nostro Cattelan ha dimostrato, come sempre, di saper trattare tematiche serie con leggerezza ed ironia, senza cadere nel melodrammatico.

Il primo ospite di questa seconda puntata è stato il Mister Antonio Conte, giunto direttamente da Londra. L’intervista ha ruotato intorno alla carriera calcistica di quest’ultimo, il quale ha affermato che è difficile stare lontano dal campo da calcio: passa la maggior parte del tempo a casa a guardare serie tv che, puntualmente, la vera padrona di casa –ovvero sua moglie- non gradisce. Conte si è espresso anche sulle comiche differenze che intercorrono tra gli spogliatoi italiani e quelli inglesi: nei primi sembra quasi di stare in chiesa, mentre nei secondi è tutto animato da musica “a palla”. Le differenze tra le squadre inglesi e quelle italiane si possono trovare anche nell’alimentazione, poiché gli inglesi sono meno attenti alla rigida dieta proposta dai nutrizionisti.

Infine, non sono mancate le domande sulla famiglia del Mister, tra cui è emerso un aneddoto divertente sul suo viaggio a Disneyland Paris. Prima di salutarsi, Cattelan ha sottoposto Conte ad un simpatico gioco chiamato Bomber Advisor.

Antonella Clerici, la conduttrice icona della tv generalista, è stata il secondo ospite della puntata. Look scintillante dalle paillettes fucsia, fa il suo ingresso sedendosi perfettamente a suo agio, come fosse a casa. Non è mancata la chimica con Cattelan, offrendo un’intervista simpatica e divertente. La regina dell’intrattenimento ha raccontato di aver abbandonato la città per trasferirsi in campagna, in uno spazio bucolico, circondata dalla natura e dagli animali. Antonella si è lasciata andare ad alcune confessioni sulla sua vita privata: come conferma la sua carriera, è una grandissima appassionata di buon cibo ed uno dei suoi più grandi divertimenti è andare a mangiare…alle sagre! Inoltre, ha raccontato alcuni aneddoti sugli esordi della sua carriera.

I momenti più divertenti arrivano dapprima con il cruciverbone, le cui definizioni richiamano alcune tra le più celebri gaffe della Clerici, per poi passare ad un nuovo format inventato da Cattelan, “Ok, Il follower è giusto”, un gioco il cui obiettivo è indovinare quanti follower ha su instagram la persona presente in studio, che conclude questa seconda, esplosiva, puntata.

L’appuntamento con EPCC è il giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 311 o 11. La terza puntata, infatti, andrà in onda giovedì 25 aprile e riserverà altri, interessanti ospiti che presenzieranno nello studio del nostro amato Alessandro Cattelan.

