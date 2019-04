"Ti conosco! Sei la mia versione italiana". Con queste parole Jimmy Fallon (CHI È) ha accolto Alessandro Cattelan negli studi di New York del "Tonight Show". Il presentatore di Epcc, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (LO SPECIALE), è volato negli Usa per un'intervista esclusiva (di cui pubblichiamo un estratto) in occasione del primo appuntamento del suo late show. E al noto anchor, timoniere del varietà più longevo della storia della tv statunitense, ha anche rivelato un segreto.

"È fantastico conoscere me stesso"

Fallon si è detto ben felice di incontrare dal vivo Alessandro: "È fantastico conoscere me stesso", ha ironizzato. Poi Cattelan ha spiegato la vera ragione del suo arrivo. "Sono venuto qui perché mi voglio scusare - ha detto il presentatore di Epcc - perché ho rubato una rubrica del tuo programma, la 'Thank you Notes'". Dopo un momento di perplessità, la risposta di Fallon è stata immediata. "Apprezzo che tu sia venuto qui a dirmelo, come si dice 'I'm going to sue you' in italiano?", ha chiesto l'americano. Risposta di Cattelan: "Ti denuncio".

Cattelan al posto di Fallon

Chiarita la situazione, il presentatore di Epcc ha poi approfittato per fare qualche domanda a Fallon costringendolo anche a cedergli il suo posto sul noto bancone del "Tonight show". Un'intervista di una ventina di minuti, brillante e divertente che è andata in onda nella prima puntata della nuova edizione di Epcc.

Chi è Fallon

Dal 2014 al timone del "Tonight Show", Jimmy Fallon è uno dei presentatori più amati negli Usa (LA FOTOSTORY). Con la conduzione del noto varietà, raccogliendo il testimone di un mostro sacro della tv come Jay Leno, è entrato a far parte della storia della televisione a livello mondiale. Il 44enne, come i precedenti colleghi del "Tonight Show", durante il suo programma intrattiene gli ospiti spesso diventando la loro spalla e sfruttando le sue abilità canore e di comico.