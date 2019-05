Dopo aver intervistato il suo idolo di sempre, Jimmy Fallon, (la “versione statunitense di se stesso”, a detta sua), aver chiamato in causa nientemeno che il sindaco di Milano ironicamente corso in suo aiuto per salvare la città dall’invasione dei fantasmi degli ospiti delle scorse edizioni del late show di Sky (incredibile ma vero, vale la pena guardare qui la clip) è stato il turno di Marco Mengoni, fresco di grandi successi e star del pop italiano da anni ai vertici di tutte le classifiche, impegnato in queste settimane nella promozione del nuovo album e a breve in giro col nuovo tour in Europa e in Italia.



Cosa è successo tra i due? Davanti a loro, due pianoforti. E così che parte la nuova stagione di EPCC, con il padrone e un recordman ospite d’eccezione. Mani sui tasti, partono le prime note di “Let it be” dei Beatles, riadattata in chiave ecologista: Alessandro interpreta la classica persona un po’ ignorante che non si cura dell’ambiente, ha fatto una festa a casa e ora è piena di rifiuti, letteralmente inaccettabile, neanche a dirlo! Ma ci pensa Marco, del resto…è lì per questo. E’ il saggio che lo redime, contro la plastica e a favore del riciclo e della raccolta differenziata. Il risultato è “Butta lì”, pezzo irresistibile che invita a prendersi cura del pianeta e a rispettare l’ambiente. Esilarante, in pieno stile Cattelan.

