Il sindaco di Milano Beppe Sala , che ha amichevolmente partecipato all’opening di EPCC, ha invocato l’aiuto dei Guestbusters per salvare Milano dall’invasione dei fantasmi degli ospiti delle scorse edizioni del late show di Sky. Ma cosa è successo realmente? Guarda la clip e non mancare, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.

Alessandro Cattelan è tornato, più trascinante che mai, del resto: potevano esserci dubbi? La nuova stagione di E poi c’è Cattelan ha preso il via giovedì 11 aprile nello stile inimitabile del conduttore più cool del piccolo schermo. L’opening ha visto l’amato conduttore reinterpretare uno dei più famosi film degli anni Ottanta, Ghostbusters, ma con il titolo “guestbusters”, aprendo la nuova stagione in maniera altamente spettacolare. Oltre a un Marco Mengoni un po’ “agitato” in studio, reduce di 48 dischi di platino, del nuovo singolo Muhammad Ali e di un tour sold out, abbiamo assistito alla realizzazione di un sogno: l’incontro tra Cattelan e il suo idolo Jimmy Fallon, (la “versione statunitense” del conduttore italiano, secondo Ale!). L’intervista con il conduttore americano è stato uno dei momenti clou della serata, a cui si aggiunge un altro momento top con il sindaco Beppe Sala…

"La città è infestata dai fantasmi degli ospiti passati da EPCC. Risolvetela ASAP, as soon as possible: insomma, möves!": così il sindaco di Milano Sala, che si è prestato amichevolmente a partecipare ad EPCC, ha invocato l’aiuto dei Guestbusters per salvare la città dall’invasione dei fantasmi degli ospiti delle scorse edizioni del late show di Sky. Nella clip, che ieri sera ha aperto il primo appuntamento della nuova stagione dello show di Alessandro Cattelan, si vedono anche (in versione fantasmi) la star di Gomorra – La Serie Salvatore Esposito, Elettra Lamborghini e Jake La Furia. Ma proprio il sindaco Sala ha riservato alla squadra dei Guestbusters (Alessandro Cattelan, Marco Villa e l’Amico Argentino), felice per aver portato a termine la propria missione, un’ultima, spiacevole, sorpresa.

E POI C’È CATTELAN, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno. Disponibile anche on demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.

Le foto della prima puntata di EPCC

Riscopri gli ospiti del primo appuntamento con EPCC

La fotostory di Jimmy Fallon