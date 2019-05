EPCC torna per una nuova e scoppiettante stagione, che si preannuncia ricca di ospiti interessanti ed esclusivi. La partenza è sicuramente col botto.

Il primo ospite pronto a calcare il palco di E poi c’è Cattelan è un cantante italiano molto amato dal pubblico, reduce di numerosi successi, tra cui un tour sold out e 48 dischi di platino: stiamo parlando di Marco Mengoni, il cui nuovo singolo Muhammad Ali è in rotazione su tutte le radio. Non è la prima volta che il cantante è ospite di Cattelan: aveva infatti presenziato nel 2016, quando aveva incantato il pubblico con due inedite versioni in spagnolo de L’essenziale e di Invincibile. Questa volta, il presentatore si esibirà con Mengoni, con un duetto davvero frizzante e divertente.

Se sei un fan di Marco Mengoni e vuoi metterti alla prova, partecipa al quiz, per scoprire quante ne sai su di lui!

Il secondo ospite, invece, è davvero un colpo grosso per Alessandro Cattelan: si tratta di Jimmy Fallon, il famosissimo conduttore statunitense, nonché idolo del nostro presentatore. Fallon non sarà presente fisicamente in studio: Alessandro volerà fino a New York, negli studi televisivi della NBC, per intervistare il suo beniamino. Mister Fallon accoglierà Cattelan nello studio del suo Tonight Show per una lunga intervista esclusiva. I due conduttori sembrano amici di vecchia data, e Fallon saluta Cattelan con la frase «You’re the Italian me!». Un momento che il nostro Alessandro conserverà per tutta la vita.

Se anche tu sei un fan di Jimmy Fallon, testa la tua conoscenza attraverso questo divertente quiz!

L’appuntamento con la prima puntata di EPCC è fissato per l’11 aprile alle 21.15: non mancate!