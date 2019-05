Era il suo sogno e finalmente è riuscito a realizzarlo, i suoi occhi luccicano come quelli di un bambino davanti al suo idolo di sempre e sapete perché? Perché stasera giovedì 11 aprile 2019 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11) in esclusiva assoluta per la tv italiana Jimmy Fallon - fra i più amati e popolari conduttori al mondo - è stato intervistato da Alessandro Cattelan in persona! Il primo appuntamento con la nuova edizione di E POI C’È CATTELAN, il late night show più cool della tv, parte con il botto.



Jimmy Fallon è il beniamino di Ale, il punto di riferimento dichiarato dello stesso padrone di casa. Come possiamo vedere nel video di anticipazione, Mister Fallon accoglie Cattelan nello studio del suo Tonight Show per una lunga intervista esclusiva, salutandolo con la frase «You’re the Italian me!». Già...proprio così, o il contrario, azzarda Cattelan con la sua proverbiale ironia. All’inizio dell’incontro avvenuto alla celebre scrivania degli studi newyorkesi del programma, prima di parlare dei rispettivi late night show, Alessandro confessa un segreto a Fallon: in realtà più che di un segreto si tratta di un dato di fatto e anche grave: avergli “rubato” una rubrica. La cosa si fa seria, perché senza ombra di dubbio Ale ha rischiato parecchio a uscire allo scoperto con l’illustre collega americano, cosa rischia? Scoprilo nel corso del programma nell’intervista integrale in cui ne vedrete e ne sentirete delle belle.



