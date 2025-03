8/18

Giaele De Donà, nata a Vittorio Veneto nel 1998, si è trasferita a Milano giovanissima per lavorare come modella per brand internazionali. Ha studiato Fashion Business all’Accademia del Lusso e si è laureata in Scienze della Mediazione Linguistica. Dopo alcuni anni a Los Angeles con suo marito, è rientrata in Italia per lanciare la sua prima linea di moda. Nel 2021 ha partecipato al reality Ti Spedisco in Convento e ha iniziato a lavorare come influencer di moda e lusso. Ha partecipato anche al Grande Fratello VIP 7 arrivando in finale