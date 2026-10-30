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X Factor 2026, Teo Bok dà spettacolo con Stevie Wonder. VIDEO

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Ph Virginia Bettoja

Il giovane italo-americano ha cantato e ballato il funk e l’R&B di Stevie Wonder e per la sua versione del brano I Wish ha ricevuto i caldissimi applausi del pubblico e della giuria

 

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Spettacolo, purissimo: a X Factor 2026 è entrato ufficialmente in gara Teo Bok, vincitore del ballottaggio tra i due Škoda X Pass di Giorgia (l'intervista) e quindi ora nella squadra di Francesco Gabbani, e già con la sua prima esibizione ha raccolto grandi applausi. Nel corso del secondo Live Show (ieri Sky e NOW, sempre disponibile on demand; in chiaro martedì su TV8 e mercoledì su Cielo) il giovane italo-americano ha cantato e ballato il funk e l’R&B di Stevie Wonder e la sua I Wish. Spettacolo assicurato (RIVIVI QUI LA DIRETTA).

La competizione tra i cantanti in gara è appassionante e sentita dai fan: lo testimonia il dato, ancora una volta in crescita nel confronto anno su anno, dei voti espressi. Ieri durante le due manche – che hanno ricevuto un quantitativo di voti mai così alto nei Live Show 2 delle ultime sei edizioni – sono arrivati complessivamente quasi 3 milioni di preferenze, +8% rispetto alle due manche dell’omologa serata del 2025. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 5 novembre: chi continuerà il proprio percorso nei Live Show di X Factor 2026?

 

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Foto di Virginia Bettoja

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