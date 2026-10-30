Nel secondo Live Show di XF2026, l’artista della squadra di Jake La Furia ha proposto un pezzone intensissimo dei Radiohead, e ha portato a casa solo applausi. Rivivi l'emozione della performance nel video
Nel secondo Live Show (ieri su Sky e NOW, sempre disponibile on demand; in chiaro martedì su TV8 e mercoledì su Cielo), l’artista della squadra di Jake La Furia si è presentato sul palco con la grinta di sempre proponendo la sua versione di Street Spirit (Fade Out), pezzone intensissimo dei Radiohead. (RIVIVI QUI LA DIRETTA). Per Alex Fontana, 27enne di Napoli, X Factor 2026 è un viaggio alla scoperta di tutte le sfumature del britpop, genere a cui sembra appartenere con totale naturalezza.
Gli ascolti del secondo Live Show
Per il secondo Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle, Total Audience complessiva di 844mila spettatori, con il 4,6% di share per il primo passaggio su Sky Uno, che corrisponde a un aumento del +10% nel confronto con lo stesso Live della scorsa stagione. Anche questa settimana #XF2026 ha dominato la conversazione social: con 329mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 362mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, il Live Show 2 è stato il contenuto televisivo in assoluto più commentato nell’intera giornata di ieri (fonte: Talkwalker). Nei sette giorni il Live Show di debutto ha ottenuto, tra free e pay, una Total Audience complessiva di 2.533.000 spettatori, in crescita del +23% rispetto all’episodio precedente e del +16% rispetto allo stesso episodio della scorsa stagione.
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Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, le 4 squadre con i 12 concorrenti ufficiali hanno affrontato due manche, alla fine delle quali i meno votati Lenanie e Veronica si sono sfidati al ballottaggio. Alla fine, Veronica ha dovuto lasciare la gara. Super ospite MEEK. Il racconto fotografico della serata