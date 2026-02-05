MasterChef vola in Norvegia, ospiti Jeremy Chan e Jessica Rosval

La gara di MasterChef Italia continua letteralmente in giro per il mondo e negli episodi di giovedì 5 febbraio ci sarà una trasferta spettacolare in Norvegia alla scoperta della cucina nordica. Mystery Box con la chef Jessica Rosval e Invention Test con l’attesissimo ritorno di Jeremy Chan. Tutti i giovedì, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Gli aspiranti chef sono rimasti in 9, la gara di MasterChef Italia (LO SPECIALE) prosegue ad alta velocità e continua letteralmente in giro per il mondo. Nella serata di giovedì 5 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli porteranno infatti la Masterclass a scoprire ingredienti e tradizioni davvero da tutto il pianeta. In cucina con Jessica Rosval Si partirà con una Mystery Box che sarà una vera e propria avventura multiculturale, nel corso della quale gli aspiranti chef dovranno cucinare “a quattro mani” insieme a 9 donne provenienti da parti del mondo differenti, tirocinanti del ristorante “Roots” di Modena, un luogo dove la cucina rappresenta un modo per raccontare e integrare e che punta a dare un lavoro nel mondo della ristorazione alle donne migranti; un vero e proprio progetto di condivisione, nato dall’idea di Caroline Caporossi e di Jessica Rosval, chef canadese stellata, allieva di Massimo Bottura, quest’ultima ospite d’eccezione della cucinata.

I giudici con la chef Jessica Rosval

l'attesissimo ritorno di Jeremy Chan A seguire, un attesissimo ritorno tra i fornelli di MasterChef Italia: per l’Invention Test ci sarà Jeremy Chan, chef e co-fondatore di Ikoyi a Londra, che porterà alla Masterclass uno dei suoi piatti più iconici. in Norvegia alla scoperta della cucina nordica In programma anche una trasferta spettacolare: per la Prova in esterna di questa settimana si volerà in Norvegia alla scoperta della cucina nordica, che negli ultimi anni ha conquistato un posto di assoluto rilievo nel panorama mondiale riconosciuto dai critici gastronomici di tutto il pianeta. Come di consueto, chi non riuscirà a superare indenne le prove dovrà scontrarsi con uno spietatissimo Pressure Test, che stavolta vedrà protagonista il gelato, alla presenza del maestro gelatiere Carlo Guerriero. Quello di giovedì 5 febbraio sarà un vero “viaggio nel viaggio”, ma per qualcuno arriverà la fermata a cui dovranno scendere: chi arriverà anzitempo a destinazione togliendo per sempre il grembiule di MasterChef Italia? MasterChef Magazine Prosegue inoltre l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine, tutti i giorni, alle 19.35, sempre su Sky e NOW, la rubrica pensata per gli amanti della cucina e gli appassionati di MasterChef Italia, che anche in questa settimana vedrà alternarsi i cuochi amatoriali in gara quest’anno a chef già affermati, per parlare di food e preparare ricette dal tema sempre diverso. Approfondimento MasterChef 15, tutti gli eliminati sino ad ora. FOTO