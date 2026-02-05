MasterChef vola in Norvegia, ospiti Jeremy Chan e Jessica Rosval

La gara di MasterChef Italia continua letteralmente in giro per il mondo e negli episodi di giovedì 5 febbraio ci sarà una trasferta spettacolare in Norvegia alla scoperta della cucina nordica. Mystery Box con la chef Jessica Rosval e Invention Test con l’attesissimo ritorno di Jeremy Chan. Tutti i giovedì, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
Gli aspiranti chef sono rimasti in 9, la gara di MasterChef Italia (LO SPECIALE) prosegue ad alta velocità e continua letteralmente in giro per il mondo. Nella serata di giovedì 5 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli porteranno infatti la Masterclass a scoprire ingredienti e tradizioni davvero da tutto il pianeta.
In cucina con Jessica Rosval
Si partirà con una Mystery Box che sarà una vera e propria avventura multiculturale, nel corso della quale gli aspiranti chef dovranno cucinare “a quattro mani” insieme a 9 donne provenienti da parti del mondo differenti, tirocinanti del ristorante “Roots” di Modena, un luogo dove la cucina rappresenta un modo per raccontare e integrare e che punta a dare un lavoro nel mondo della ristorazione alle donne migranti; un vero e proprio progetto di condivisione, nato dall’idea di Caroline Caporossi e di Jessica Rosval, chef canadese stellata, allieva di Massimo Bottura, quest’ultima ospite d’eccezione della cucinata.
l'attesissimo ritorno di Jeremy Chan
A seguire, un attesissimo ritorno tra i fornelli di MasterChef Italia: per l’Invention Test ci sarà Jeremy Chan, chef e co-fondatore di Ikoyi a Londra, che porterà alla Masterclass uno dei suoi piatti più iconici.
in Norvegia alla scoperta della cucina nordica
In programma anche una trasferta spettacolare: per la Prova in esterna di questa settimana si volerà in Norvegia alla scoperta della cucina nordica, che negli ultimi anni ha conquistato un posto di assoluto rilievo nel panorama mondiale riconosciuto dai critici gastronomici di tutto il pianeta. Come di consueto, chi non riuscirà a superare indenne le prove dovrà scontrarsi con uno spietatissimo Pressure Test, che stavolta vedrà protagonista il gelato, alla presenza del maestro gelatiere Carlo Guerriero. Quello di giovedì 5 febbraio sarà un vero “viaggio nel viaggio”, ma per qualcuno arriverà la fermata a cui dovranno scendere: chi arriverà anzitempo a destinazione togliendo per sempre il grembiule di MasterChef Italia?
MasterChef Magazine
Prosegue inoltre l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine, tutti i giorni, alle 19.35, sempre su Sky e NOW, la rubrica pensata per gli amanti della cucina e gli appassionati di MasterChef Italia, che anche in questa settimana vedrà alternarsi i cuochi amatoriali in gara quest’anno a chef già affermati, per parlare di food e preparare ricette dal tema sempre diverso.
Anche quest’anno si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari.
Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. Inoltre, Last Minute Market ha incluso il “progetto MasterChef Italia” come caso pilota per sperimentare il protocollo “Waste Free”, nato per attestare la volontà e l’impegno nel realizzare azioni di riduzione degli sprechi, con particolare attenzione al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari; inoltre, mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green Deal europeo. L’attività di donazione messa in atto da MasterChef Italia rispetta i requisiti previsti dal protocollo. Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.
Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.
RTL 102.5 è media partner del programma.
Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini+Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia.
MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.
Un programma scritto da Luca Busso con Laura Cristaldi, Daniele Baroni, Davide D’Addato, Emanuele Morelli, Annalisa Failla, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, Claudia Colombo, e con Francesca Mazzantini, Francesca Valenti, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, Stefania Soleto, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola.
MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions.
Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come "Format TV culinario più di successo al mondo": sono più di 700 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 70 versioni locali, con oltre 300 milioni di spettatori e più di 16.000 episodi in onda nel mondo fino ad oggi.
MasterChef, pasticceri con Massari, Esterna a Cagliari e due eliminati
La prima Mystery Box ha nascosto il Pressure Test di pasticceria con Iginio e Debora Massari, dove è stata eliminata Iolanda. Nella successiva Mystery Box a coppie sulle cucurbitacee, Teo-Carlotta hanno vinto le Golden Pin e sono diventati capitani rispettivamente della Brigata Rossa e Blu nella prova in Esterna a Cagliari con Chef Luigi Pomata. La Brigata Blu di Carlotta ha vinto, mentre la Brigata Rossa di Teo ha affrontato il Pressure Test con Chef Cesare Battisti sul riso al salto. Eliminata Irene.