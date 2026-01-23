La settima serata dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy ha visto la discesa in campo dei concorrenti in gara allo Juventus Stadium. Presenti tra gli altri, anche Giorgio Chiellini. A restare letteralmente in panchina e a uscire dai giochi, è Franco. Ma la partita, per l'aspirante chef veneto di origini ghanesi, è solo cominciata. Ecco cosa ci ha raccontato della sua nuova vita dopo MasterChef