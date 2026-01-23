Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
TV Show

MasterChef, fuori Franco: 'Essere un esempio è la mia più grande vittoria'. L'intervista

Barbara Ferrara

Barbara Ferrara

La settima serata dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy ha visto la discesa in campo dei concorrenti in gara allo Juventus Stadium. Presenti tra gli altri, anche Giorgio Chiellini. A restare letteralmente in panchina e a uscire dai giochi, è Franco. Ma la partita, per l'aspirante chef veneto di origini ghanesi, è solo cominciata. Ecco cosa ci ha raccontato della sua nuova vita dopo MasterChef

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ