X Factor 2025 - Il cammino verso la vittoria, lo speciale

Doppio appuntamento con lo speciale su rob, eroCaddeo, DELIA e PierC dalla prima audizione alla Finalissima in Piazza del Plebiscito a Napoli. In onda martedì 9 dicembre alle ore 21.30 su TV8 e mercoledì 10 dicembre alle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW
X Factor 2025 (SPECIALE) torna con lo speciale X Factor 2025 – Il cammino verso la vittoria, che andrà in onda in un doppio appuntamento non solo oggi martedì 9 dicembre alle ore 21.30 su TV8, ma anche domani mercoledì 10 dicembre alle ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. I fan del programma potranno rivivere il percorso dei quattro finalisti eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, PierC della squadra di Francesco Gabbani, DELIA della squadra di Jake La Furia e rob della squadra di Paola Iezzi (che ha anche conquistato il titolo di vincitrice di X Factor 2025) dalla prima audizione alla Finalissima in Piazza del Plebiscito a Napoli.
UNA VERA E PROPRIA FAMIGLIA
“Non importa chi ha vinto, siamo tutti strafelici di essere arrivati fino a qui, ci amiamo. Siamo una famiglia”, aveva dichiarato eroCaddeo nella conferenza stampa dopo la Finalissima. “Noi siamo anche il frutto di un lavoro di squadra. Il nostro obiettivo comune è fare musica, restando con i piedi per terra. Ci siamo sempre sostenuti a vicenda”, gli aveva fatto eco DELIA. La vincitrice rob aveva poi svelato che la sera precedente, sul palco, “ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che, comunque fosse andata, avremmo vinto tutti e quattro”. Appena dopo la proclamazione, la concorrente definita l’ “underdog” dell’edizione aveva inoltre dichiarato ai microfoni di Sky TG24 di essere “felicissima e super grata. Non so esprimere a parole come mi sento”. Ancora incredula, aveva condiviso la gioia e la gratitudine per l’esperienza vissuta. “Il percorso di X Factor è stato fantastico, dall’inizio alla fine”, aveva proseguito. “Mi sento proprio diversa. Sono maturata un sacco, sia artisticamente, sia a livello personale. Questa vittoria per me vuol dire tantissimo: l’ho sempre sognata da piccolissima. Non riesco a capire che ho vinto, è una cosa fuori dal normale per me”. Aveva infine dedicato la vittoria “a Paola, a mia mamma, a tutta la mia famiglia, ai miei amici, a chi mi ha votata e a chi sogna di fare musica: non vi dovete mai arrendere, perché ci riuscirete, se vi impegna te e ci credete tanto, ci riuscirete tanto”.
Approfondimento
I PROTAGONISTI
- rob, all’anagrafe Roberta Scandurra, 20 anni, è una studentessa di Trecastagni (Catania). La cantautrice ama sperimentare attraverso brani autobiografici. Nel 2022 ha vinto il Tour Music Fest con il titolo di “Artist of the Year”. In quell'occasione, alcuni professori del college le hanno assegnato una borsa di studio grazie alla quale, nel giugno 2023, ha frequentato un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston.
- eroCaddeo, all’anagrafe Damiano Caddeo, 27 anni, è nato a Cagliari ma vive a Torino, dove fa il commesso. Cantautore pop dall’anima delicata, nelle canzoni trasforma esperienze personali in racconti universali. La sua scrittura e la sua musica sono dirette, emotive e autentiche.
- PierC, all'anagrafe Piercesare Fagioli, 24 anni, originario di Casale Monferrato (Alessandria), vive ora a Milano. Fin da giovanissimo ha scoperto la passione per la musica e, dopo il Conservatorio di Torino, ha approfondito il canto e sviluppato un’intensa attività dal vivo, sia come cantante solista, sia come attore di musical e di teatro. La ricerca personale l'ha portato a fondere l’intimità della canzone italiana con le influenze dell’entertainment internazionale, unendo atmosfere cantautorali, pop, R&B e soul.
- DELIA, nome d’arte di Delia Buglisi, 25 anni, di Catania, è una cantautrice che intreccia folk e cantautorato con una cifra stilistica unica: l’uso del siciliano come lingua universale e voce delle proprie radici. Laureata al Conservatorio di Catania, unisce formazione accademica e scrittura istintiva, dando vita a una musica viscerale. Nel 2024 ha vinto la borsa di studio come miglior cantautrice presso Isola degli Artisti, esperienza che le ha permesso di collaborare con autori e produttori di rilievo e di aprire concerti ad artiste come Serena Brancale.
Approfondimento
Foto di Virginia Bettoja
X Factor 2025, le foto della finale e dei vincitori. Trionfa rob
Dopo tre manche - la prima libera “My Song”, la seconda “Best Of” e la terza di inediti - rob della squadra di Paola Iezzi è stata proclamata vincitrice. Seguono eroCaddeo di Achille Lauro, DELIA di Jake La Furia e PierC di Francesco Gabbani. Superospite Laura Pausini, prima e unica artista italiana a vincere un Grammy Award. Nel 2026 uscirà l'album Io canto 2 e ci sarà un tour mondiale. Ospite anche Jason Derulo, che nel 2026 tornerà con un tour europeo