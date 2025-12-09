X Factor 2025 - Il cammino verso la vittoria, lo speciale

UNA VERA E PROPRIA FAMIGLIA

“Non importa chi ha vinto, siamo tutti strafelici di essere arrivati fino a qui, ci amiamo. Siamo una famiglia”, aveva dichiarato eroCaddeo nella conferenza stampa dopo la Finalissima. “Noi siamo anche il frutto di un lavoro di squadra. Il nostro obiettivo comune è fare musica, restando con i piedi per terra. Ci siamo sempre sostenuti a vicenda”, gli aveva fatto eco DELIA. La vincitrice rob aveva poi svelato che la sera precedente, sul palco, “ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che, comunque fosse andata, avremmo vinto tutti e quattro”. Appena dopo la proclamazione, la concorrente definita l’ “underdog” dell’edizione aveva inoltre dichiarato ai microfoni di Sky TG24 di essere “felicissima e super grata. Non so esprimere a parole come mi sento”. Ancora incredula, aveva condiviso la gioia e la gratitudine per l’esperienza vissuta. “Il percorso di X Factor è stato fantastico, dall’inizio alla fine”, aveva proseguito. “Mi sento proprio diversa. Sono maturata un sacco, sia artisticamente, sia a livello personale. Questa vittoria per me vuol dire tantissimo: l’ho sempre sognata da piccolissima. Non riesco a capire che ho vinto, è una cosa fuori dal normale per me”. Aveva infine dedicato la vittoria “a Paola, a mia mamma, a tutta la mia famiglia, ai miei amici, a chi mi ha votata e a chi sogna di fare musica: non vi dovete mai arrendere, perché ci riuscirete, se vi impegna te e ci credete tanto, ci riuscirete tanto”.