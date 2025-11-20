X Factor 2025, è la notte degli inediti. Ospite Levante

A X Factor 2025 arriva uno dei momenti più attesi dell’intera stagione: nel Live Show di giovedì 20 novembre, su Sky e in streaming su NOW , gli artisti presenteranno per la prima volta i loro inediti . Una puntata cruciale che segna il vero ingresso nel mercato discografico per i concorrenti e in cui i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi accompagneranno i propri artisti in una serata che, per tutti, rappresenta un primo traguardo fondamentale nel percorso all’interno di X Factor. A introdurre la puntata e a scandirne i ritmi, come sempre, sarà la conduzione di Giorgia , anima e voce narrante di questa edizione.

L'opening dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Il quinto Live Show si aprirà con uno speciale opening (powered by Sephora) dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un momento pensato per portare sul palco di X Factor una tematica sempre urgente e necessaria con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza del 25 novembre e invitare a una riflessione collettiva sulla violenza di genere.

gli inediti

La serata poi entrerà nel vivo con la manche degli inediti, momento cardine del programma.

Nella squadra di Lauro,

eroCaddeo porterà sul palco punto, brano scritto insieme a Matteo Di Nunzio e prodotto da Dinv, un racconto personale che inaugura il suo percorso artistico con una forte impronta autorale;

Per la squadra di Francesco,

tellynonpiangere presenterà barche di carta, nato dalla scrittura condivisa con Giorgio Campagnoli e Teseghella, con la produzione di Gianmarco Manilardi che ne esalta l’immediatezza emotiva;

PierC canterà Neve Sporca, scritto da Frada, Alex Raige Vella, Leonardo Grillotti e dallo stesso artista, e prodotto da Wolvs: una ballad intensa che mette a fuoco la sua identità più autentica;

Jake invece introdurrà nella discografia:

DELIA con l’inedito SICILIA BEDDA, scritto insieme a Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade, un brano che racconta le sue radici con una forza visiva e sonora che rispecchia pienamente il suo carattere; e

TOMASI con Tatuaggi, interamente scritto e composto da lui e prodotto da Valerio Carboni, Carlo Rizioli e dallo stesso Tomasi, brano diretto e confessionale che porta sul palco la sua cifra più intima;

Paola introdurrà:

VISCARDI che proporrà Scinneme ’a cuollo, scritto con Antonio Mazzariello, Adel Al Kassem e Gianmarco Grande e prodotto da grnd, brano che fonde radici, attitudine black e una forte dimensione performativa; e

rob, che debutterà con CENTO RAGAZZE, brano frutto della collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra, con una produzione firmata blame e Chakra che ne accentua l’energia e il carattere pop punk.