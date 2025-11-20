X Factor 2025, è la notte degli inediti. Ospite Levante

X Factor 2025, arriva l'attesissima notte degli inediti. Ospite Levante
Gli artisti presenteranno per la prima volta i loro brani in una puntata che segna il vero ingresso nel mercato discografico per i concorrenti e rappresenta un primo traguardo fondamentale nel percorso all’interno di X Factor. Alla conduzione Giorgia, ospite Levante
A X Factor 2025 arriva uno dei momenti più attesi dell’intera stagione: nel Live Show di giovedì 20 novembre, su Sky e in streaming su NOW, gli artisti presenteranno per la prima volta i loro inediti. Una puntata cruciale che segna il vero ingresso nel mercato discografico per i concorrenti e in cui i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi accompagneranno i propri artisti in una serata che, per tutti, rappresenta un primo traguardo fondamentale nel percorso all’interno di X Factor. A introdurre la puntata e a scandirne i ritmi, come sempre, sarà la conduzione di Giorgia, anima e voce narrante di questa edizione.
L'opening dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
Il quinto Live Show si aprirà con uno speciale opening (powered by Sephora) dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un momento pensato per portare sul palco di X Factor una tematica sempre urgente e necessaria con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza del 25 novembre e invitare a una riflessione collettiva sulla violenza di genere.
gli inediti
La serata poi entrerà nel vivo con la manche degli inediti, momento cardine del programma.
Nella squadra di Lauro,
eroCaddeo porterà sul palco punto, brano scritto insieme a Matteo Di Nunzio e prodotto da Dinv, un racconto personale che inaugura il suo percorso artistico con una forte impronta autorale;
Per la squadra di Francesco,
tellynonpiangere presenterà barche di carta, nato dalla scrittura condivisa con Giorgio Campagnoli e Teseghella, con la produzione di Gianmarco Manilardi che ne esalta l’immediatezza emotiva;
PierC canterà Neve Sporca, scritto da Frada, Alex Raige Vella, Leonardo Grillotti e dallo stesso artista, e prodotto da Wolvs: una ballad intensa che mette a fuoco la sua identità più autentica;
Jake invece introdurrà nella discografia:
DELIA con l’inedito SICILIA BEDDA, scritto insieme a Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade, un brano che racconta le sue radici con una forza visiva e sonora che rispecchia pienamente il suo carattere; e
TOMASI con Tatuaggi, interamente scritto e composto da lui e prodotto da Valerio Carboni, Carlo Rizioli e dallo stesso Tomasi, brano diretto e confessionale che porta sul palco la sua cifra più intima;
Paola introdurrà:
VISCARDI che proporrà Scinneme ’a cuollo, scritto con Antonio Mazzariello, Adel Al Kassem e Gianmarco Grande e prodotto da grnd, brano che fonde radici, attitudine black e una forte dimensione performativa; e
rob, che debutterà con CENTO RAGAZZE, brano frutto della collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra, con una produzione firmata blame e Chakra che ne accentua l’energia e il carattere pop punk.
la manche delle cover
Il meno votato della prima manche andrà direttamente al ballottaggio; qui sarà raggiunto, secondo il meccanismo classico, dal meno votato della seconda manche, quella in cui i concorrenti torneranno sul palco per eseguire delle cover: tellynonpiangere, nel caso in cui passasse il turno, si confronterebbe con l’intensità di Nei treni la notte di Frah Quintale; PierC affronterebbe l’iconico universo di David Bowie con Life On Mars?; TOMASI porterebbe sul palco l’energia malinconica di The Loneliest dei Måneskin; DELIA proporrebbe in maniera personale e potente un speciale mash-up ispirato a La Llorona di Chavela Vargas; VISCARDI darebbe la sua impronta a Ain’t Nobody di Rufus & Chaka Khan; rob si misurerebbe con la leggendaria Un’emozione da poco di Anna Oxa; eroCaddeo rileggerebbe con la sua sensibilità Ancora, il classicone senza tempo di Eduardo De Crescenzo.
Il ballottaggio
Il ballottaggio al termine della seconda manche di questo quinto Live Show – atteso per giovedì 20 novembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e su Sky Go; il martedì successivo, la puntata sarà poi trasmessa in chiaro su TV8 in prima serata – porterà al nuovo eliminato e di conseguenza alla definizione dei semifinalisti ufficiali di questa edizione.
L'ospite
Ospite speciale della serata sarà Levante. Cantautrice raffinata, scrittrice, pittrice, artista poliedrica capace di cimentarsi in più arti mantenendo la sua identità, Levante sta svelando i dettagli del suo nuovo progetto: dopo l’annuncio del “Dell’amore - Club tour 2026”, il 21 novembre esce il suo nuovo singolo “Dell’amore il fallimento”, altro tassello che segna un punto cardine del lavoro più completo che vedrà la luce nel 2026.
Come sempre, prima di salire sul palco principale dell’Arena Mariasole Pollio prenderà la parola dal backstage per l’Ante Factor, che condenserà in pochi minuti tutta la tensione di una puntata così importante.
Proseguono inoltre i due appuntamenti quotidiani su Sky Uno e in streaming su NOW che seguono da vicino il percorso dei ragazzi:
dal lunedì al venerdì alle 19:20, il Daily di X Factor 2025 per seguire la preparazione ai Live e il lavoro in sala prove;
ogni mercoledì alle 21:15, il Road To X Factor 2025 ripercorre la settimana tra assegnazioni, backstage e momenti inediti, fino all’accensione del palco.
Nella quarta puntata dei Live Show di X Factor 2025 un Hell Factor ad altissima tensione ha visto una doppia eliminazione. La serata si è aperta con il tango di Giorgia e di Pierfrancesco Favino. A seguire, sono arrivate la Giostra e le due manche di assegnazioni. Eliminate MICHELLE e LAYANA, che ha sfidato VISCARDI. Ospite Mika, che ha presentato il nuovo album in arrivo nel 2026, anticipato dal nuovo singolo Modern Times, e ha annunciato le date di Bologna e Torino. Giorgia ha ricordato il Maestro Vessicchio