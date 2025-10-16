Levante annuncia un tour nel 2026: le date dei concerti

A settembre la cantautrice ha lanciato il nuovo singolo Niente da dire: “È la nostra nuova musica. Ed è solo l’inizio di un viaggio importante, di quelli di cui non si dimentica nemmeno un particolare”
Levante ha annunciato il nuovo tour nei club. Il 29 aprile del prossimo anno la cantautrice darà il via alla tournée con lo spettacolo in programma al Gran Teatro Geox di Padova. Previsti appuntamenti anche a Firenze, Roma, Napoli, Torino, Bologna e Milano.
levante, le date della tournée
Sette concerti nei club italiani. L'artista ha annunciato il suo ritorno sul palco. La cantautrice ha svelato gli appuntamenti live in programma in primavera. Ecco il calendario completo:
- 29 aprile, Padova - Gran Teatro Geox
- 4 maggio, Firenze - Teatro Cartiere Carrara
- 6 maggio, Roma - Atlantic
- 7 maggio, Napoli - Casa della Musica
- 11 maggio, Torino - Teatro Concordia
- 14 maggio, Bologna - Estragon Club
- 19 maggio, Milano - Alcatraz
A settembre la cantautrice ha lanciato il nuovo singolo Niente da dire. In occasione dell’uscita del brano, Levante ha raccontato: “Magari mi sentirete mentre attraversate la città, persi nel traffico, col cuore pesante, col cuore leggero. Forse sarete saliti su un taxi e senza conoscermi ancora mi ritroverete ad ascoltarvi. Non è così? La musica non fa questo? L’ascolti e ti senti ascoltato. Se solo avessi fatto lo stesso con le persone che amo o che ho amato”. Infine, l'artista ha concluso: “Niente da dire è la nostra nuova musica. Ed è solo l’inizio di un viaggio importante, di quelli di cui non si dimentica nemmeno un particolare”.
L’artista ha anche annunciato la scrittura di un nuovo album: “Nella mia testa ho solo una musica, una musica, una musica nuova. La intervallo con il presente o forse vivo contemporaneamente di qua e di là. Penso al mio disco da un sacco di tempo, so il suo titolo da un sacco di tempo, so tante cose di lui da un sacco di tempo. Non so tra quanto tempo lo terrò stretto a me. Lo ascolto, lo viviseziono, lo giudico. Poverino, lo giudico. Mi sembra di soffrire come quando soffrivo per pubblicare Manuale distruzione. Ma tempo fa ho dichiarato d’avere imparato ad aspettare… e dunque la redarguisco questa sofferenza. ‘Enjoy the process’ dice”.
Levante è tra le cantautrici più apprezzate del panorama musicale italiano, tra i suoi lavori ricordiamo Nel caos di stanze stupefacenti e Magnamemoria. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Non me ne frega niente, Andrà tutto bene, Sirene e Canzoni d’estate. Spazio anche alle collaborazioni: da Assenzio con J-Ax, Fedez e Stash a Pezzo di me con Max Gazzè. Inoltre, la cantautrice ha partecipato due volte al Festival di Sanremo: nel 2020 con Tikibombom e tre anni dopo con Vivo.
