24/24

Katia deve lasciare per sempre la cucina di MasterChef. Jack, emozionato, si commuove. "Ogni volta che ho cucinato ho raccontato quello che è per me la cucina: mi emoziono", si congeda Katia. Nella Top 5 ci sono Mary, Franco, Anna, Simone e Jack. MasterChef Italia vi aspetta tutti i giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Gli spaghetti al nero di seppia di Eleonora e Niccolò. VIDEO