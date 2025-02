MasterChef, Mystery Box con Pablo Trincia, ospite Chef Jacopo Ticchi

Stasera i giudici sottoporranno alla Masterclass, per la prima volta, un complicato caso da risolvere: una Mystery Box a tema “crime” che metterà i concorrenti di fronte a un “delitto gastronomico”, alla presenza del giornalista, autore e podcaster Pablo Trincia. Lo Chef Giorgio Locatelli sarà un deejay speciale e per l'esterna si vola al Mart di Rovereto. Tutti i giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

Tutte le anticipazioni Gli aspiranti cuochi sono rimasti in otto, e la gara di MasterChef Italia prosegue ad alta velocità e con tanti sorprendenti e inattesi meccanismi. Nella serata di giovedì 6 febbraio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sottoporranno alla Masterclass, per la prima volta, un complicato caso da risolvere: una Mystery Box a tema “crime” che metterà i concorrenti di fronte ad un vero e proprio “delitto gastronomico”, alla presenza del giornalista, autore e podcaster Pablo Trincia, che seguirà le “indagini” insieme ai tre giudici. Sarà una prova insolita e avvincente, seguita da un inedito Invention Test a tema musica guidato da un deejay speciale, lo Chef Giorgio Locatelli, che per l’occasione mixerà grandi successi della musica inglese associando ciascuno di questi a un piatto. Ma la gara non si fermerà qui: gli aspiranti cuochi, infatti, approderanno al Mart di Rovereto, in provincia di Trento, uno dei Musei di arte moderna e contemporanea più importanti d’Italia e d’Europa, per una spettacolare Prova in Esterna nel corso della quale gli chef amatoriali si lasceranno ispirare da capolavori senza tempo.

Sarà una serata emozionante che scorrerà grazie a ingredienti particolari come il mistero e la fusione tra musica e arte, nella certezza che tutto può essere raccontato tramite un piatto. Chi non riuscirà a superare indenne le prove dovrà scontrarsi con uno spietatissimo Pressure Test basato su un ingrediente killer e che vedrà protagonista il giovane chef Jacopo Ticchi, romagnolo classe 1994, che nella sua "Trattoria da Lucio" a Rimini basa la sua cucina su un trattamento delicato e accuratissimo della materia prima. Al termine di queste prove, per chi si interromperà il percorso all'interno della cucina di MasterChef Italia? MasterChef Magazine Prosegue inoltre tutti i giorni alle ore 19:35 sempre su Sky Uno e in streaming su NOW, il consueto appuntamento con MasterChef Magazine, la rubrica per gli appassionati di cucina che vede i cuochi amatoriali in gara quest'anno alternarsi a chef già affermati. Nei prossimi episodi ci saranno alcuni dei cuochi amatoriali che si alleneranno in vista delle prossime sfide, dopodiché torneranno in cucina Kassandra Galindo Rodriguez e Michela Morelli, in gara nella dodicesima edizione, per un piatto a sorpresa; Simone Finetti, in gara nell'ottava edizione e ora chef presso il ristorante Villa Albertina ad Argenta (Ferrara), che accoglierà lo Michelangelo Mammoliti - chef due Stelle Michelin del ristorante La Rei Natura del Boscareto resort di Serralunga d'Alba, nel cuore della Langa – per cucinare un piatto sostenibile e gustoso; Eleonora Riso, MasterChef "in carica", col suo compagno di avventure Niccolò Califano, impegnati nella preparazione di un piatto che parla d'amore; e Lavinia Scotto, in gara nella dodicesima edizione, che sarà interrogata dal professore Bruno Barbieri.