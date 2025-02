L'aspirante chef emiliana e "nostra miss di MasterChef", come affettuosamente l'ha chiamata Antonino Cannavacciuolo comunicandole l'amaro verdetto, esce di scena a testa alta, senza nascondere la commozione. "Una delle cose più belle che mi porto a casa è la consapevolezza della persona che sono, ho scoperto di avere le carte giuste per farcela e ce la farò". In attesa del nuovo appuntamento, giovedì prossimo alle 21.15 su Sky Uno, ecco cosa ci ha raccontato la concorrente uscente