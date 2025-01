MasterChef, una serata all'insegna del colore rosso. Anticipazioni

Negli episodi di giovedì 2 gennaio 2025 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, entra in scena la Red Mystery Box: per i peggiori un Pressure Test immediato. Prova in esterna: tripudio di amore alle Terme di Boario con le coppie che festeggiano l’anniversario di matrimonio

A MasterChef Italia s’infiammano i fornelli: dopo essersi conosciuti e “studiati”, dopo i colpi di scena degli episodi precedenti e i primi cuochi amatoriali eliminati, chi rimane in gara inizia a giocare seriamente. E così, nei nuovi episodi – giovedì 2 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW – tutti capiranno che l’attenzione deve essere sempre altissima.

La prima Red Mystery Box protagonista della cucina di MasterChef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che ancora faticano a trovare negli occhi degli aspiranti chef quel “fuoco” che occorre per la gara, porteranno in cucina la prima Red Mystery Box di stagione: rosso proprio come il pericolo di poter subito abbandonare la gara, in un Pressure Test immediato che vedrà impegnati i peggiori della prova. A incombere, sulla Masterclass, anche la presenza delle due “riserve” Sara e Pino che guarderanno i cuochi in gara con la speranza di poterli sostituire il prima possibile ed entrare ufficialmente nella classe. Approfondimento MasterChef Italia, la Masterclass è servita. I numeri da record

Cuori in cucina: una prova all'insegna dell'amore Il rosso sarà il colore dominante della serata. Non solo il rosso del pericolo ma anche quello dell’amore: di fatti, a seguire negli episodi di giovedì 2 gennaio 2025 – dalle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, con i due episodi sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go – la Masterclass si trasferirà nel suggestivo Parco delle Terme di Boario per una romantica prova in esterna che celebrerà l’amore in tutte le sue forme. I cuochi verranno come sempre divisi in due brigate, e a giudicare il loro operato ci saranno coppie innamoratissime che festeggiano alle Terme i rispettivi anniversari di matrimonio. La brigata che uscirà dai festeggiamenti col cuore infranto sarà attesa dal secondo Pressure Test della serata, che porterà una ventata di sapori esotici e internazionali… Chi tra gli aspiranti chef dovrà uscire dalla classe e abbandonare per sempre il grembiule bianco di MasterChef Italia? Approfondimento MasterChef 2024, ecco chi sono i concorrenti dell'edizione 14. FOTO

I vecchi protagonisti tornano a MasterChef Magazine Prosegue inoltre tutti i giorni alle ore 19:35, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW, l’appuntamento per i fedelissimi di MasterChef Italia e per tutti gli appassionati di food, MasterChef Magazine, la rubrica in cui si alternano i cuochi amatoriali in gara quest’anno, che approfondiscono quanto successo durante le prove, con altre personalità già conosciute, protagonisti delle precedenti stagioni o chef affermati che parleranno dei propri ristoranti. Negli episodi di questa settimana tanti protagonisti delle scorse annate torneranno nelle “loro” cucine: Antonio Mazzola, finalista della scorsa edizione, cucinerà con lo chef due stelle Michelin Ariel Hagen; Salvatore Cozzitorto, concorrente dell’ottava edizione, aprirà le porte del suo ristorante ad Agrigento, aperto dopo il programma; Leonardo Colavito, aspirante chef della dodicesima edizione, si sottoporrà all’interrogazione di Chef Bruno Barbieri; infine, torneranno la vincitrice dello scorso anno Eleonora Riso insieme a Niccolò Califano: a loro il compito di mostrare idee di piatti “zero sprechi”.

MasterChef e la sostenibilità: un impegno concreto per il futuro Anche quest’anno si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. Inoltre, Last Minute Market ha incluso il “progetto MasterChef Italia” come caso pilota per sperimentare il protocollo “Waste Free”, nato per attestare la volontà e l’impegno nel realizzare azioni di riduzione degli sprechi, con particolare attenzione al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari; inoltre, mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green Deal europeo. L’attività di donazione messa in atto da MasterChef Italia rispetta i requisiti previsti dal protocollo. Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile. Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di MasterChef Italia: Volskwagen Veicoli Commerciali, Hotpoint – Ariston, Regina Asciugoni, Duchessa Lia, AIA S.p.A., Acqua Minerale San Benedetto, ACE, Mutti, Garofalo Pasta, Kozel, Olio Fiippo Berio, Eurovo, Rizzoli Emanuelli, Siggi, Pizzoli, GranTerre, Melinda, MD Supermercati, Cromaris, Bluenergy Group, Alce Nero, Ubena spezie, Zwilling Ballarini Italia, De’Longhi, Molino Spadoni, Mazzetti l'Originale, ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Gottardo spa, Latteria Soligo, Riserva San Massimo. RTL 102.5 è media partner del programma. Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini+Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia. Approfondimento MasterChef Italia, debutto record per la nuova stagione

Un successo globale: i numeri di MasterChef nel mondo MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Un programma scritto da Luca Busso con Laura Cristaldi, Daniele Baroni, Davide D’Addato, Emanuele Morelli, Annalisa Failla, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, Claudia Colombo, e con Francesca Mazzantini, Francesca Valenti, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, Stefania Soleto, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola. MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group. Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 700 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 70 versioni locali, con oltre 300 milioni di spettatori e più di 16.000 episodi in onda nel mondo fino ad oggi. Approfondimento Chi è Chiara Pavan, chef stellata che affianca i giudici di MasterChef