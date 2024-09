X Factor, stasera la seconda puntata di audition. Le anticipazioni

Dopo il grande debutto della scorsa settimana, secondo appuntamento con i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Conduce Giorgia. Giovedì 19 settembre su Sky e in streaming su NOW. Sempre disponibile on demand

Torna giovedì 19 settembre, su Sky e in streaming su NOW , X Factor 2024 ( LO SPECIALE ) . Secondo appuntamento con le Audizioni per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, dopo il debutto della scorsa settimana che ha da subito regalato esibizioni da standing ovation e momenti di puro divertimento, conquistando oltre 700mila spettatori tv medi, in crescita del +38% rispetto al kick off della scorsa stagione.

I concorrenti

Diversissimi tra loro gli aspiranti concorrenti che dovranno essere valutati dai giudici: età, background, ispirazioni differenti renderanno la proposta musicale come sempre eterogenea, originale e mai uguale a se stessa tra un’esibizione e l’altra. Diverse tra loro saranno anche le storie che questa settimana - nell’episodio atteso per giovedì 19 alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e tutti i martedì anche in chiaro in prima serata su TV8, al tasto 8 del telecomando) - arriveranno davanti al tavolo: diverse ma sempre con qualcosa in comune, il sogno della musica.