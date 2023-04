Cucine da Incubo, chef Cannavacciuolo arriva a Cologno Monzese

Stasera su Sky Uno e in streaming su Now una nuova puntata dello show. Lo chef napoletano alle prese con la missione al ristorante Ciak si mangia Condividi

Arriva alle porte di Milano il viaggio di Antonino Cannavacciuolo che da Nord a Sud corre in aiuto di ristoranti da salvare: il nuovo episodio di Cucine da incubo, atteso per domenica 23 aprile in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, è nel ristorante Ciak si mangia di Cologno Monzese, a pochi chilometri dal centro del capoluogo lombardo.

Il nome del locale richiama alla mente il mondo del cinema, eppure ben pochi sono i riferimenti reali al grande schermo: Ciak si mangia è un nome che nasce infatti dalla gestione precedente a quella attuale. Ma questa è solo una delle incoerenze di questo locale: Gigi, il nuovo proprietario, è approdato da poco nel mondo della ristorazione pur essendo da anni un imprenditore, ora sembra essersi pentito di questa scelta perché, nonostante i tanti buoni propositi, non è riuscito a mettere in pratica quasi nulla di quello che aveva in mente e alla fine si è accontentato di lasciare quasi tutto come l'aveva trovato quando ha preso le redini del ristorante. A complicare le cose, ci sono i rapporti tesi con lo staff che vede in lui un capo poco concreto e incoerente.

Così, al suo arrivo, Antonino Cannavacciuolo trova un locale scarsamente curato dal punto di vista igienico e una grande disorganizzazione: sarà necessario attuare una terapia shock per far capire a tutti, staff e titolare, che c'è bisogno di coesione e passione per portare avanti una attività di successo. Come in ogni episodio dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy - ogni domenica alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – Antonino mette infatti tutto il suo bagaglio di conoscenze e competenze al servizio di ristoratori nelle cui cucine e nelle cui sale regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione: una situazione che rischia di portare le strutture a un passo dalla chiusura.

Anche al Ciak si mangia Chef Cannavacciuolo proverà in prima persona il menù tipico offerto dal ristorante e valuterà cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù. Il locale sarà poi sottoposto a un make over totale in tempi record che gli darà un nuovo aspetto rendendolo più accogliente e funzionale, finalmente a misura di cliente.

Dopo questi interventi, lo staff sarà poi pronto a ricominciare: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo Chef, ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati, tutte i lavoratori in sala e cucina potranno tornare al lavoro, riaprendo le porte alla clientela. leggi anche Cucine da incubo, ripartono le missioni impossibili di Cannavacciuolo

LA "CUCINA DA INCUBO" DELL'EPISODIO 4: CIAK SI MANGIA (COLOGNO MONZESE, MILANO) Alle porte di Milano, nel comune di Cologno Monzese, si trova il ristorante Ciak si mangia, rilevato circa tre anni fa da Gigi. Le premesse sembravano buone, le idee c'erano, ma la realtà si è rivelata diversa: rispetto alla precedente gestione nel locale non è cambiato praticamente nulla, staff, arredo, insegna del locale e bandiere di Paesi, il vero segnale "attrattivo" visibile dalla strada, sono sempre gli stessi. Anche il menù, troppo vasto, riflette un'assenza di identità e mette in crisi sala e cucina: oggi lo staff è allo sbando e Gigi non riesce a dirigere la scena. In sala, dove ci sono la cameriera storica Luisa, Alcindo e Francisco, c'è il caos, mentre tra sala e cucina, dove ci sono Romeo e i due suoi aiutanti Roberto e Sheriff, c'è un vero e proprio conflitto. Gigi prova a mantenere la calma ma non sempre ci riesce, vorrebbe cambiare le cose ed essere ascoltato, diventando il "regista" del suo locale: proprio per questo ha chiesto l'intervento di Chef Cannavacciuolo.

A seguire, nei successivi appuntamenti di “Cucine da incubo”, Antonino Cannavacciuolo sarà impegnato in altre missioni impossibili a Colle Val d’Elsa (Siena), Bogliasco (Genova), Porto Cesareo (Lecce).

Il programma è l’adattamento italiano del famosissimo format internazionale Kitchen Nightmares, format creato da Optomen Television Ltd e licenziato da All3Media International Limited.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di Cucine da incubo: Leroy Merlin, Verisure – Sistemi d'allarme, Olio Sagra, Lollo Caffè, Gottardo spa, Workline, Agnelli pentole.