Pechino Express 2023, quarta e ultima tappa indiana. Anticipazioni

L’avventuroso viaggio lungo “La Via Delle Indie” condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio prosegue con l’ultima tappa indiana tra spezie piccanti, teatro e giochi leggendari con… gli elefanti. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW

Il viaggio di Pechino Express – La via delle Indie prosegue giovedì 30 marzo, alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con la quarta tappa che porterà le coppie a viaggiare per ben 504 km alla scoperta degli stati indiani del Karnataka e del Kerala (LO SPECIALE DI PECHINO EXPRESS). Tra passaggi di fortuna e prove insidiose, la competizione dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia – che giunge così all’ultima tappa indiana – si fa sempre più agguerrita e i viaggiatori non hanno alcuna intenzione di appoggiare lo zaino a terra. Guidati dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, i concorrenti partiranno da Mysore e giungeranno a Kumarakam.